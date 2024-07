Traída, Iza desabafa sobre exposição e gravidez em Conversa com Bial reeditado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Reeditado após a revelação de que Yuri Lima traiu Iza durante todo o relacionamento dos dois, o Conversa com Bial desta sexta (12) deu a cantora um espaço para desabafar sobre sua gravidez, inclusive no que se refere a superexposição.

Durante o programa, gravado antes da descoberta da traição, a artista falou sobre como é ter cada mudança de seu corpo documentada internet afora num período tão delicado. Por outro lado, ela revelou estar sentindo que se expõe mais em seus perfis nas redes sociais desde que descobriu a gestação.

“Eu acho que essa gravidez já me mudou bastante, né? Eu sempre fui muito menos aberta do que eu sou agora. Não sei, na minha vida não tinha nada de interessante para compartilhar com as pessoas, ou simplesmente por não ter esse hábito mesmo. Eu documento muito as coisas, eu fotografo muito, filmo muito, mas eu não tinha muito essa coisa de mostrar para as pessoas que eu não conheço. Sei que elas me conhecem, mas eu tinha um pouco dessa barreira”, começou ela.

“Agora que estou grávida, eu sinto que estou fazendo o projeto mais interessante da minha vida, o mais artístico. Uma obra-prima. E aí eu tenho tido mais vontade de compartilhar. Mas assim, ainda é muito por cima, sabe? Ainda é uma gravidez, ainda é uma vida, ainda é uma gestação. Então, isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita restrição”, discursou a artista.

A dona do hit Dona de Mim afirmou ainda que seu público costuma questioná-la sobre a filha, Nala, além de acompanhar a mudança que acontece em seu corpo.

“A gente vai mudando, e eu estou sendo filmada a todo momento… Estou exposta. E, ao mesmo tempo que isso é muito libertador, porque você desata qualquer nó relacionado à estética –você sabe que é um ser do mais divino, por estar gerando uma vida–, é uma coisa delicada, que estou aprendendo a lidar com todos esses hormônios que estou.”

O programa mostrou um compilado de momentos em que a cantora revela a gravidez para parentes e amigos, mas Yuri Lima não estava presente em nenhum deles. Todas as menções ao futebolista foram excluídas, apesar de o jornalista ter abordado vários aspectos da vida pessoal da cantora. No X (antigo Twitter), internautas notaram e até elogiaram as intervenções da produção.

“Que delícia de entrevista com a Iza! E que trabalho de edição da produção do programa… Parabéns!”, declarou uma internauta, identificada apenas como Caroline. “O que a Iza deve ter falado do embuste, hein?! O programa editado para ele não ser mencionado durou um nada, tiveram que cortar muita coisa. Coitada!”, observou Priscila Costa Almeida. O programa, no entanto, teve 30 minutos de duração –o mesmo das outras edições.

“Interessante que no final o Bial falou uma frase muito feliz pra Iza: a nossa família a gente é que inventa, não precisa se encaixar em nenhum tipo de modelo”, destacou um seguidor.

Iza havia falado sobre os planos para o futuro de Nala quando ouviu a frase do jornalista. “Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe. Tentar não me culpar tanto, quero sentir que estou fazendo um bom trabalho. Quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa. Estou doida para voltar ao ritmo normal das coisas, eu quero poder viver de música para o resto da minha vida”, disse.