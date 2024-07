Torcida do Ponte Preta canta música de Iza e xinga Yuri Lima em partida; assista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois dias após o escândalo da traição sofrida pela cantora Iza por parte do jogador de futebol Yuri Lima vir à tona, o caso segue repercutindo. Na noite dessa sexta-feira (12), durante uma partida entre Ponte Preta e Mirassol – time do ex-namorado da cantora –, o estádio do clube mandante colocou uma música da artista para tocar e alguns torcedores entraram no embalo da canção e aproveitaram até para xingar o atleta.

Em um vídeo que está circulando pelas redes sociais, é possível ver imagens da “casa” do Ponte Preta, o Estádio Moisés Lucarelli, ao som de “Pesadão”, da cantora Iza. No conteúdo, além de ouvir pessoas cantando o refrão da canção, nota-se que um torcedor, que parece ser do Ponte Preta, grita: “Yuri filho da p*ta”. Os internautas, mesmo de longe, não perderam a oportunidade de ironizar a situação.

“O Brasil é MARAVILHOSO KKKKKKKKKKKKKK”; “É exatamente isso que tem que fazer… E não ficar dando palco pra esse jogador fuleiro e essa fubanga dele…”; “Foi maravilhoso”; “Toda humilhação pra esse cara é pouco”; “Não é nem a metade do que ele merece!!”, escreveram usuários do X – antigo Twitter. Para contextualizar, na última quarta-feira (10), a cantora Iza, por meio de suas redes sociais, anunciou que foi traída pelo jogador Yuri Lima e que a relação dos dois estava terminando ali.

O atleta do Mirassol tinha frequentes conversas com Kevelin Gomes, uma criadora de conteúdo adulto, que conheceu antes mesmo de entrar em um relacionamento com a cantora. Os dois tiveram alguns encontros e segundo a moça, eles nunca se encontraram depois que ele começou a namorar a Iza, porém, as conversas e “as intimidades” dos dois se mantiveram por telefone. No dia em que toda a história veio à tona, vazaram áudios de conversas íntimas e de cunho completamente sexual entre Yuri e Kevelin. Tudo isso quando o ele já estava com a cantora e ela, inclusive, já grávida.