Suspeito de matar mãe e filha de 1 ano é preso no Amazonas

Um homem identificado apenas como M.R.P, de 23 anos, foi preso suspeito de matar uma jovem de 19 anos e a filha dela, de 1 ano e 5 meses, em uma casa no Ramal Fé em Deus, km 91 da AM-010.

De acordo com a polícia, com base nas informações de testemunhas foi possível identificar o suspeito horas após o crime ter sido descoberto. Ele foi encontrado escondido na casa de um parente. De acordo com a 3ªCIPM, o homem confessou o crime.

O suspeito relatou que teria matado a mulher após ela acusá-lo de cometer uma série de furtos a residências no ramal. No entanto, ele negou que tenha matado a criança, alegando que ela caiu do colo da mãe durante o ataque, batendo a cabeça no chão.

Ainda conforme a polícia, ele relatou que teria colocado a criança na cama para tentar reanimá-la. Segundo o IML, a causa da morte da menina é “hemorragia cerebral, traumatismo crânio encefálico”.