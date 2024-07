Rodrigo Faro surpreende ao falar sobre escolha do colégio das filhas com mensalidade de R$ 4 mil: ‘Humildade’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um vídeo de Rodrigo Faro, 50 anos, falando sobre a escolha do colégio das filhas, cuja mensalidade é de R$ 4 mil, viralizou, neste sábado, 13. Nas imagens, o apresentador justifica a escolha ao falar sobre humildade.

O assunto é abordado durante participação de Faro no podcast “Marçal Talks”, no Youtube. O comunicador é pai de Clara, 19, Maria, 16, e Helena, 11, do seu casamento com Vera Viel.

Anúncios

“O pessoal fala assim: ‘Ah, coloca seus filhos na escola que forma líderes’. Eu falei: ‘Não, não de jeito nenhum’. Qual vai ser a conversa? ‘Qual helicóptero que o seu pai tem? Que barco que seu pai tem?’ Não, eu quero elas numa escola onde, na mesma sala, tenha crianças com bolsas de estudo, filhos de funcionários da escola. Porque são todos iguais. Então, é esse tipo de ensinamento, e o principal deles: a humildade”, declarou ele.

O comandante da “Hora do Fato” (Record TV) revelou que sua primogênita evita utilizar o sobrenome.

“Eu entendo. Ela estava me dizendo assim: ‘Pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha, eu quero conquistar as coisas pelo meu talento, pelo que eu aprendi’. Eu falei: ‘Exatamente’, disse.

Ainda durante o bate-papo, o apresentador disse que a filha do meio pretende cursar Jornalismo. Sobre a caçula. Faro falou sobre qual é a sua participação na educação.

“Largo qualquer coisa da minha vida por um pedido de uma filha minha”, concluiu o comunicador.

As filhas mais novas do apresentador estão matriculadas na escola Mackenzie, enquanto a mais velha cursa faculdade na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), ambas na capital paulista.

As duas instituições são conhecidas pelo valor elevado na mensalidade.

As declarações surpreenderam os internautas. “Não foi ele quem disse que não pagava 400,00 reais para um trabalhador limpar a mini-ilha que ele usufrui com a família? hum!”, surpreendeu-se uma usuária do “X”, antigo Twitter. “A galera do Mackenzie: mãe nós somos pobres?”, ironizou outra.