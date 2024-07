Podemos não presta contas e ex-candidato não consegue tirar passaporte nem assumir cargo público

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

José Ribamar da Silva Santos foi candidato a vereador em Rio Branco pelo Podemos nas eleições de 2020. O que o ex-candidato não desconfiava era que perder a eleição seria o menor de seus problemas.

Após o pleito eleitoral, Ribamar assinou toda a documentação necessária para a prestação de contas ao TRE, como determina a legislação. Ocorre que, conforme a denúncia, o partido simplesmente não entregou a documentação exigida.

Anúncios

“Fui candidato em 2020, que o presidente da estadual era o Railson Correia e do município o Otoniel Almeida. Assinei toda a documentação da contabilidade e do advogado e achei que estivesse tudo certo. Quando foi no ano de 2022, eu fui notificado com uma ação judicial do TRE dizendo que eu não tinha prestado contas, eu já tinha sido julgado e condenado”, explica.

Quando soube que tinha uma pendência com a justiça eleitoral, a direção do partido no Acre já havia mudado de mãos, estando agora sob o comando do secretário de Esportes Ney Amorim. Ribamar acusa o partido de não oferecer nenhuma assistência. Por conta da falta da prestação de contas, o ex-candidato teve o pedido de passaporte negado, mesmo tento uma viagem para o exterior marcada para os próximos meses.

“Entrei em contato com o partido e ninguém me respondeu. Falei com uma moça chamada Herica, tento falar com ela desde 2022, e eles nunca me deram assistência. Quando foi agora, estou em São Paulo, fui tirar meu passaporte porque tenho uma viagem para o exterior daqui a dois meses e meu passaporte foi negado por conta dessa falta de prestação de contas, mesmo eu tendo toda a documentação assinada. Cada vez eu me prejudico mais e essa questão do TRE é muito séria. Não posso assumir cargo público, não posso fazer concurso, porque se eu passar, não posso assumir. Tem quatro anos que eu luto, que eu batalho, que eu tento. Toda semana eu ligava pra essa tal de Herica. Quatro anos se passaram da eleição e só quem se prejudicou fui eu”, diz Ribamar.

A reportagem conversou com Herica Granzotto, tesoureira do Podemos. Ela afirma que nunca deixou de atender Ribamar e que é normal a demora de questões judiciais.

“Já tem um tempo, realmente, que ele entrou em contato com a gente. A forma que ele entrou em contato sempre foi uma forma, assim, de raiva, de insulto, né? Quando a primeira mensagem, eu até me assustei um pouco, porque eu não o conhecia. A gente tomou o conhecimento do problema dele e tentamos ajudá-lo. O Podemos na gestão passada não tinha incluído a procuração do advogado e o problema era esse. Teve que fazer uma nova prestação e o advogado que hoje toma conta do partido também nunca deixou de atendê-lo. O escritório de contabilidade também. Encaminhamos de novo para o TRE e nós estamos agora aguardando decisão. Você sabe que essas questões judiciais, elas sempre costumam demorar um pouco”, afirmou Herica.

A tesoureira do Podemos disse ainda que o partido fez a solicitação ao TRE para a emissão de uma certidão para que Ribamar possa tirar seu passaporte.