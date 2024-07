Mulheres tampam rostos de namorados durante show de Anitta na Romênia; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nessa sexta-feira (12), começou a circular, pelas redes sociais, um vídeo para lá de curioso envolvendo a cantora Anitta. Apesar de a artista não chegar a aparecer nas imagens, ela tem tudo a ver com a situação. No conteúdo em questão, mulheres aparecem tapando os rostos de seus parceiros durante um show da carioca na Romênia, para que eles não vissem a cantora em sua performance no palco.

O vídeo chegou a ser compartilhado pela própria Anitta nos stories de seu Instagram e, sem dúvidas, o conteúdo deu o que falar na internet. Usuários das redes sociais não deixaram a situação passar despercebida e opinaram sobre o comportamento das gringas. “Minha dica para as mulheres, não adianta nada, se o cara quer ver um rabão de fora ele vai achar jeito de ver!”; “Elas sabem que nunca terão o sex appeal de uma mulher brasileira”, escreveram usuários do X – antigo Twitter.

“Nossa, sei nem qual militância puxar pra comentar, são tantas que é melhor ignorar”, “Imagina ser insegura nesse nível?”; “O cúmulo”; “Bando de bobas. Se olharem escondido é pior”, seguiram comentando internautas. O fato é que Anitta fez uma série de shows pela Europa e arrastou multidões por onde passou. A carioca deu início ao “Baile funk experience” no território europeu no dia 25 de junho e estava com data prevista para terminar no dia 8 de julho.

Porém, a cantora acabou participando do festival “Beach Please”, na Romênia, nessa sexta-feira (12) e ainda se apresentará em um festival em Londres. Há poucos dias, a cantora lamentou pelo fim da turnê em suas redes sociais. “É o fim, gente! Tá acabando! Da tour, hoje é o último. Depois tem a boate, depois tem um festival na Romênia e depois um festival em Londres. Mas o show da tour por si só… hoje é o último, galera. Eu não quero, não quero! A gente não quer se despedir!”, declarou Anitta.