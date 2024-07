Modelo Yasmin Domminguez morre aos 19 anos no RJ

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A modelo Yasmin Domminguez, de 19 anos, morreu no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com publicação em seu perfil no Instagram, a morte foi na quinta-feira, 11. A agência 40 graus, que representava a modelo, também publicou sobre a morte da jovem.

“Com imensa dor e pesar que no dia de hoje comunicamos a precoce partida de Yasmin. Pedimos a compreensão de todos referente a família e quem desejar se despedir fique a vontade no dia de amanhã”, diz a postagem em seu perfil.

Anúncios

A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o portal Metrópoles, a modelo foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira, 12, e a causa ainda está sendo apurada. Yasmin teria jantado com a família em casa, na noite da última quinta-feira (11) e, antes de se recolher, por volta da meia-noite, pediu aos pais que a acordassem cedo na sexta-feira. Ainda de acordo com o Metrópoles, a modelo viajaria este mês para a Ásia, onde participaria de desfiles e de editoriais em países como China e Coreia do Sul.

Em entrevista à Revista Quem, Serginho Mattos, da Agência 40 Graus, contou que a jovem foi encontrada pela família “como se estivesse dormindo”.

“Estamos todos em choque. Uma menina que era uma promessa, linda. Todo mundo amava ela. Fez o book, estava pronta para começar a trabalhar. Já tinha agências de fora querendo ela. Foi muito triste! Uma beleza brasileira, que está super em alta lá fora, todo mundo estava pedindo ela”, disse o empresário a revista.