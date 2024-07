Ministro lança Programa Recicla Amazônia no Amapá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ministro da integração e do desenvolvimento regional, Waldez Góes, lança neste sábado, 13, o Projeto Recicla Amazônia, em Macapá, às 10h, no Auditório da Biblioteca da Universidade Federal do Amapá (Unifap). O projeto é fruto de um Termo de Execução Descentralizada (TED), no valor de R$ 5 milhões, entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a Unifap, que será responsável pela sua execução.

O Recicla Amazônia tem por objetivo promover a economia circular dos resíduos sólidos e fomentar o empreendedorismo sustentável nos 16 municípios do estado do Amapá.

Com duração de cinco anos e dividido em três etapas estruturais, o projeto visa capacitar cerca de 1.500 pessoas, por meio de cursos e atividades de capacitação, desenvolvimento de projetos e formação de uma comunidade de prática em economia circular.

Há também a possibilidade de serem feitos trabalhos em conjunto com empresas cooperativas e associações, visando a montagem e a aquisição de equipamentos e laboratórios para a reciclagem desses materiais, bem como o desenvolvimento de novos negócios e produtos sustentáveis.