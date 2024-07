Mingau faz nova cirurgia em pleno Dia do Rock. Saiba detalhes!

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, iniciou uma nova cirurgia na manhã deste sábado, 13 de julho. De acordo com a filha do artista, ele passará por um procedimento para colocar uma prótese na cabeça após levar um tiro em setembro do ano passado, no município de Paraty, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro.

Isabella Aglio, filha do músico, contou na manhã deste sábado, às 7h57, que o pai estava dando entrada no Centro Cirúrgico. Ela agradeceu as mensagens de apoio e pediu que continuem orando por ele.

“Agradeço a todos que me mandaram mensagens e peço que quem sentir no coração envie suas melhores vibrações pra ele. Assim que tiver notícias, aviso vocês, beijos”, escreveu Isabella. A nova cirurgia acontece em uma data simbólica, o Dia do Rock, comemorado todo dia 13 de julho.

Recuperação de Mingau é um desafio contínuo

Mingau já passou por vários procedimentos para a remoção de estilhaços de vidro e da bala do seu cérebro. Atualmente, entretanto, ele está com uma traqueostomia, o que dificulta sua fala e movimento.

“Foram várias cirurgias para retirar os cacos do cérebro. Mas, no momento, ele tá com a traqueostomia. A gente não sabe se ele fala ou não, não sabemos se ele entende ou não… Ele reage, dá risadas, chora”, disse primeiramente Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor.

Apesar das dificuldades, há uma expectativa positiva em relação à recuperação de Mingau. Roger destacou que o músico consegue se comunicar levemente com acenos de cabeça. No entanto, devido à traqueostomia, ele não pode se movimentar ou falar muito.

“Ele só mexe a cabeça. Então a gente espera que, depois de colocarem a prótese no crânio, ele possa fazer mais fisioterapia. Já tentaram tirar a traqueostomia, mas deu infecção”, lamentou.