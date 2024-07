Homem é baleado na cabeça após fugir com viatura da PRF pela BR-364

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta sexta-feira, um homem identificado como Mateus da C. foi preso após furtar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto rodoviário da corporação em Ji-Paraná (RO), onde Mateus deixou seu veículo particular e fugiu com a viatura em direção à cidade de Ouro Preto do Oeste.

Segundo informações apuradas no local, os policiais perceberam o furto rapidamente e iniciaram um acompanhamento. Mateus dirigiu até Ouro Preto do Oeste e, em seguida, retornou em direção a Ji-Paraná. A Polícia Militar através da Força Tática , após ser informada sobre o ocorrido, montou um cerco na BR-364.

Durante a tentativa de interceptação, Mateus desobedeceu as ordens de parada e jogou a viatura em direção aos policiais militares. Os policiais reagiram com disparos de arma de fogo, atingindo o homem na região da cabeça.

Mateus foi socorrido e levado ao Hospital de Ouro Preto do Oeste. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a cidade de Cacoal, onde permanece intubado