Gladson faz lançamento oficial da Expoacre Juruá

Shows nacionais, oportunidades de negócios e geração de emprego e renda são alguns dos atrativos da 19ª edição da Expoacre Juruá, lançada oficialmente neste sábado, 13, em Cruzeiro do Sul, pelo governo do Acre e parceiros.

O almoço de apresentação da segunda maior feira agropecuária dos acreanos, que será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, no hall de entrada do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi prestigiado pelo governador Gladson Cameli, por deputados, secretários de Estado, políticos e autoridades locais.

Muito entusiasmado e demonstrando boas expectativas em relação aos frutos da feira para a economia de Cruzeiro do Sul e demais localidades da região, Cameli declarou que o Executivo Estadual, em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Associação Comercial e Empresarial do Município (Acecs) e o Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) não mediram esforços para preparar o que classificou como o maior evento já visto na região.

Segundo o gestor, a festividade, além de promover alegria e entretenimento, tornou-se vitrine ao setor econômico local. “É com alegria que venho para Cruzeiro do Sul, terra onde nasci, para lançar mais uma Expoacre Juruá. Como representante público, sei que muitos pais e mães de família, empresários daqui ou de outros lugares do país e do planeta, aguardavam por este momento. Aqui será gerada renda e oportunidades que irão realizar projetos familiares, sonhos das pessoas, e irão colaborar com o governo para manter a engrenagem econômica em movimento. Aproveito a oportunidade para convidar acreanos e brasileiros de outras regiões do país para estarem aqui, prestigiando a nossa programação e a rica cultura do Vale do Juruá”, destaca o governador.

Ao lado do governante acreano, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, reafirmou o compromisso da Casa do Povo em caminhar de mãos dadas com o Estado para desenvolver iniciativas que geram prosperidade à região. “A Assembleia Legislativa une esforços ao Estado para realizar projetos, como a Expoacre Juruá, que impulsiona o setor econômico e traz prosperidade à população, porque o importante é trabalhar para crescimento do Acre. O governo do Estado está de parabéns pela organização da belíssima festa”, reforça.

Atrações da Expoacre Juruá geram expectativa de público recorde

O governo e parceiros prepararam uma programação especial para o público que prestigiará a Expoacre Juruá 2024. Nas dependências do estádio Arena do Juruá, um espaço de mais de 71 mil metros quadrados, vem sendo erguido o parque de exposição que abrigará a arena de rodeio, palco principal e alternativo, além da montagem de estandes para uma vasta exposição de empresas e instituições. A organização estima público recorde durante os cinco dias de evento.

Confira a programação da Expoacre Juruá:

Quarta-feira, 31 de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show do sertanejo Murilo Huff.

Quinta-feira, 1º de agosto – Abertura do rodeio e show com a banda gospel Som e Louvor.

Sexta-feira, 2 de agosto – Show nacional de Raquel dos Teclados.

Sábado, 3 de agosto – Casamento coletivo e pesagem de lutadores do Nauas Combat.

Domingo, 4 de agosto – Cavalgada, prova de laço em duplas, encerramento do rodeio e show de Manu Bahtidão.