Filho de deputada de Rondônia morre aos 22 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Terceiro dos quatro filhos da deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) e do ex-deputado estadual Marcos Antonio Donadon, o jovem Antonio Marcos Donadon, de apenas 22 anos, deu entrada na emergência do Hospital Regional de Vilhena em estado grave na noite desta sexta-feira, 12, e morreu logo em seguida.

Ao chegar para ser atendido, após sofrer o que aparenta ser uma parada cardíaca em casa, o jovem estava com as extremidades do corpo em tons arroxeados. De acordo com relatos ele foi encontrado em casa, já inconsciente, pela esposa com quem havia casado no sábado, 06, em cerimônia civil fechada, apenas para amigos próximos e familiares.

Anúncios

Ao ser acionado para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros de Vilhena ainda tentou reanimar Antonio, que chegou ao hospital sem sinais vitais. Ele apresentava um sangramento típico de hemorragia, mas não foram divulgados maiores detalhes do caso. Os médicos que atenderam o rapaz também fizeram procedimentos de “ressuscitação” por cerca de 40 minutos, mas ele não respondeu e foi declarado morto pouco depois.