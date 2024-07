Em meio a rumores de término, Maraisa e Fernando Mocó trocam indiretas na web

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os boatos sobre o fim do relacionamento entre Maraisa e Fernando Mocó se intensificaram neste sábado, 13, após a cantora e o empresário trocarem indiretas nas redes sociais. A sertaneja, que faz dupla com a irmã gêmea Maiara, levantou suspeitas de rompimento ao desmarcar o casamento, que aconteceria em outubro próximo.

Nos Stories de seu Instagram, Maraisa compartilhou um vídeo dançando ao som de Manu Bahtidão, cuja letra dá margem a interpretação, devido ao momento da cantora na vida pessoal: “Tomara que ele te leve pra viajar lá pra torre Eiffel, onde você sonhou noivar”.

Anúncios

A publicação parece ter chamado a atenção de Fernando Mocó, que horas depois fez uma postagem, também no Stories do Instagram, com uma reflexão que pode ser compreendida como resposta à cantora.

“Para ser grande primeiro tem que aprender a ser pequeno. Para ser humilde primeiro tem que aprender a ser simples, para ser humano basta ser verdadeiro”, compartilhou ele.

Maraisa voltou a disparar uma suposta indireta: “Dizem que a sinceridade machuca, mas eu acredito que a mentira faz um estrago muito maior”, compartilhou ela.

Os famosos não anunciaram o possível motivo para o fim do relacionamento, nem mesmo confirmaram oficialmente que não estão mais juntos. No decorrer desta semana, deixaram de se seguir nas redes sociais e a cantora surgiu sem a aliança durante uma live no Instagram. Eles também arquivaram as fotos de casal de seus respectivos perfis na plataforma.

A artista também confirmou, na última quinta-feira, 11, que o casamento, que estava marcado para o dia 3 de outubro, foi desmarcado. Na ocasião, a equipe da artista informou que o motivo seria uma impossibilidade de fornecimento de material para a festa, o que não permitiria que a cerimônia acontecesse na data previamente marcada.