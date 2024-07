Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas na rodovia AC-40 em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Vaniêda Oliveira da Costa, de 42 anos, e Marcos Antônio dos Santos Fernandes, 31 anos, feridos na manhã deste sábado, 13, na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, Vaniêda trafegava na rodovia na moto modelo Honda 150, de cor vermelha, no sentido Senador Guiomard – Rio Branco, na faixa da esquerda, quando ao tentar mudar de faixa colidiu com o motociclista Marcos, que trafegava na moto modelo Yamaha Fazer 250, de cor preta, no mesmo sentido, na faixa da direita.

Anúncios

Com o impacto, Vaniêda e Marcos foram arremessados e caíram no asfalto. Ambos sofreram ferimentos leves.

O serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimento às vítimas e as encaminharam ao Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito em estado de saúde estável.

Policiais Militares do batalhão de trânsito estiveram no local isolaram a área para realização da perícia. As motocicletas foram entregues aos familiares.