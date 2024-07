Cássio estreia, Cruzeiro vence Bragantino e se garante no G6 do Brasileiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cruzeiro recebeu o Red Bull Bragantino neste sábado (13), na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1, em partida marcada por muitas estreias na equipe mineira, que subiu na tabela do Brasileirão.

O clube celeste marcou na primeira etapa, aos 7 minutos, com Gabriel Veron, completando rebote de chute na trave do lateral cruzeirense Kaiki e completou a vitória na segunda etapa, aos 39, com gol de Matheus Pereira. Na reta final do jogo, aos 49, foi a vez de Thiago Borbas diminuir para os visitantes, aproveitando rebote de Cássio.

Cássio foi o único reforço a estrear entre os titulares. O atacante argentino Lautaro Díaz e o meia Matheus Henrique entraram na segunda etapa.

Com o resultado, o time mineiro foi para a 5ª posição na tabela, com 29 pontos, se garantindo no G6 até o fim da rodada, enquanto a equipe do interior paulista está na 9ª posição na classificação, com 22 pontos, podendo cair pela tabela até o fim da jornada.

Na próxima rodada, o Cruzeiro viaja à capital paulista para enfrentar o Palmeiras, no próximo sábado (20), enquanto o Bragantino, enfrenta no próximo domingo (21), o Athletico-PR, em casa. No meio da semana, na próxima quinta (17), o Massa Bruta viaja à Guayaquil (EQU), para enfrentar o Barcelona (EQU), pela Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo

Desde os primeiros minutos, a equipe comandada por Fernando Seabra já tinha mais posse de bola, embora o time de Pedro Caixinha tentasse equilibrar as situações. Mas logo no primeiro ataque, o Cruzeiro marcou o primeiro gol da partida, que obrigou o Bragantino a sair mais para o jogo.

O jogo, marcado pela estreia de Cássio no gol da equipe celeste, não tinha o Bragantino ameaçando o gol adversário na primeira etapa e fazendo o novo reforço trabalhar. Aos poucos, o Cruzeiro seguia procurando aumentar a vantagem com certo controle da partida na etapa inicial.

No segundo tempo, o Bragantino tentou tomar a iniciativa com a posse no campo de defesa celeste, mas foi o Cruzeiro quem ameaçou de forma real, com jogadas em velocidade, especialmente pelos lados de campo, que geraram perigo ao gol defendido pelo goleiro Cleiton.

Ao longo da etapa complementar, o time mineiro colocou mais alguns reforços em campo, como Matheus Henrique e Lautaro Díaz, e aos poucos manteve o controle do jogo, contra um adversário que sequer ameaçava a meta de Cássio. No final do jogo, Matheus Pereira ainda ampliou com muita categoria. Ainda houve tempo para o Massa Bruta fazer o estreante Cássio trabalhar e descontar com Thiago Borbas, mas em vão para uma reação que aconteceu tarde demais.

Gols e destaques

Gabriel Veron abre o placar: Aos 7 minutos, em jogada que começou pelo lado esquerdo, Matheus Pereira lançou Kaiki, que invadiu a área e chutou forte, a bola bateu na trave de Cleiton, a zaga do time paulista pediu impedimento, e no rebote, William chutou pro meio e Gabriel Veron completou pra abrir o marcador.

William marca mais um, mas gol é anulado: Aos 21, em novo cruzamento na área do time do interior paulista do lado esquerdo, a bola chega na direção de Barreal, que fura, mas o lateral William aparece pra completar para o gol. O tento foi anulado pela arbitragem por impedimento de Barreal, que chegou a tocar na bola.

Lucas Evangelista tenta: Aos 37, em uma rara tentativa da equipe paulista, o meia chutou de fora da área, mas a bola foi à direita do gol defendido por Cássio.

Cruzeiro tem novo gol anulado: Aos 7 minutos na etapa complementar, Arthur Gomes foi lançado no lado direito, arrancou pela ponta e cruzou para o meio. Gabriel Veron alcançou dentro da área e tocou no canto de Cleiton, mas a arbitragem marcou impedimento de Arthur Gomes e anulou o gol celeste.

Gabriel Veron de novo: Aos 12, em jogada pelo lado esquerdo, Gabriel Veron invadiu a área, dividiu com a marcação e chegou a ficar sem ângulo para finalizar, mas obrigou Cleiton a fazer grande defesa

Jogada de estreante: Aos 26, Matheus Henrique, que havia acabado de entrar, recebeu pelo lado esquerdo e acionou Arthur Gomes, que invadiu a área e chutou, mas a bola passou pelo lado do gol.

William arrisca: Aos 29, o lateral-direito celeste recebeu pelo meio e chutou de fora da área após driblar Matheus Fernandes, mas a bola foi por cima do gol de Cleiton.

Matheus Pereira perdoa uma chance…: Aos 37, em jogada pelo lado direito, um cruzamento de Lautaro Díaz para a área mal rebatido pela defesa sobrou para Matheus Pereira, que mandou de voleio, mas a bola tocou na trave após defesa de Cleiton.

Mas garante na segunda: Nem dois minutos depois, aos 38, a bola sobrou de novo para o camisa 10 celeste, que recebeu outro passe, agora do lado esquerdo, de Vitinho, driblou com frieza Luan Cândido, e escolheu o canto direito de Cleiton pra ampliar o marcador.

Cássio aparece na reta final: Aos 48, o Massa Bruta tentou em cobrança de falta, que Cássio espalma pro meio, e após cruzamento, que Juninho Capixaba chutou e obrigou grande defesa do goleiro.

Thiago Borbas diminui: Aos 49, em cruzamento na área após cobrança de escanteio, Juninho Capixaba cabeceou e Cássio defendeu, mas no rebote o uruguaio Thiago Borbas diminuiu.

Ficha técnica

Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino

Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Barreal, Nathan Mendes, Eric Ramires, Vitinho

Vermelhos: Nenhum

Gols: Gabriel Veron (7/1º), Matheus Pereira (38/2º), Thiago Borbas (49/2º)

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Ramiro), Lucas Silva (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Barreal (Vitinho), Gabriel Veron (Lautaro Díaz), Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Lincoln (Thiago Borbas); Helinho (Gustavinho), Eduardo Sasha (Vinicinho), Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha