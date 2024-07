Cão farejador encontra carregamento milionário de drogas no Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cerca de 100 quilos de drogas, entre maconha tipo skunk e pasta-base de cocaína foram encontradas por uma cadela de faro da Polícia Militar, na Base do Arpão 1 , em Coari. Parte da droga foi encontrada escondida em sacos com bananas e outra parte no corpo do suspeito. As substâncias equivalem a R$2,6 milhões.

Durante a abordagem na embarcação Ferry Boat M. Monteiro, que estava saindo de Tabatinga para Manaus, a cadela Luna, de faro para narcóticos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), sinalizou onde o entorpecente estava escondido. Ao todo, foram encontrados 41 tabletes de maconha tipo skunk e 12 tabletes de pasta-base de cocaína.

No mesmo barco, a cadela Luna sinalizou que havia entorpecentes no corpo de um homem de 44 anos. A droga estava escondida em uma cinta. Ao todo, foram apreendidos 11 tabletes de pasta-base de cocaína.

As duas apreensões resultaram em cerca de 100 kg de droga, que conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) a apreensão resultou mais de R$2,6 milhões em danos ao crime organizado.