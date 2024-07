Arraial Cultural começa na terça com escolha da realeza e quadrilhas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), realizou neste sábado, 13, o sorteio da ordem de apresentação das quadrilhas que irão se apresentar no Arraial Cultural 2024, na Gameleira, de 16 a 21 de julho, com a participação de 15 quadrilhas, sendo 8 de Rio Branco e 7 do interior.

A população também poderá acompanhar a escolha do Casal Caipira, Casal Mirim e Casal da Diversidade, que abre a programação. As duas primeiras quadrilhas a se apresentarem no primeiro dia são do interior: Junina Manguaça (Sena Madureira) e Explosão Junina (Plácido de Castro)

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), secretarias e instituições parcerias finalizam os detalhes para a realização da tradicional festa junina promovida pelo governo do Estado como uma forma de fomentar a cultura e movimentar o comércio local.

A presidente da Liquajac, Lene Santos, fez questão de enaltecer o apoio do governo do estado e a dedicação da FEM em proporcionar o 22º Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas. “Temos muito que agradecer por essa parceria e reconhecimento. O professor Minoru sempre manteve o diálogo conosco, nos apoiando para que o grupo vencedor nos represente no Concurso Nacional de Quadrilhas, previsto para acontecer nos dias 27 e 28 de julho, em Brasília (DF).”

Temos arraiais nos bairros, nos municípios, mas o que a população espera o ano todo é por esse campeonato estadual. Sabemos que esse é o ponto alto da festa, por isso nos esforçamos para proporcionar o melhor possível em infraestrutura e conforto aos quadrilheiros e visitantes”, destaca Kinpara.

A Junina Pega-Pega, uma das maiores quadrilhas juninas do Acre, se apresentará, na quarta-feira, 17, com o tema ‘São João de Todos os Tempos’, o grupo traz para a arena de folguedos dois estilos conhecidos como tradicional e estilizado. A troca de figurino ocorre em meio ao espetáculo que é realizado em blocos de casamento e dança.

Com 28 anos de história, a ‘JPP’ possui diversos títulos como: heptacampeã do Concurso Estadual de Quadrilhas do Acre, tricampeã dos festivais do Sesc e Circuito Junino. Além disso, já participou de sete vezes do Nacional de Quadrilhas.

A quadrilha Malucos na Roça traz aos tablados da Gameleira a história da gastronomia acreana com o tema “É de dar água na boca”. O presidente e produtor cultural da quadrilha, Bismarck Moura, revela que os 12 integrantes estão animados para levar o prêmio maior, pois falarão sobre as iguarias acreanas e levarão ao público uma mostra dos quitutes no momento da apresentação. “A ideia é propagarmos a nossa cultura e comidas típicas para outros estados”, explica.