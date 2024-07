Acreana é selecionada pela ONU para debater em Harvard e Yale e pede ajuda para custear viagem

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A estudante de ensino médio acreana Luanna Souza Gama, de 16 anos, foi convidada pela Organização das Nações Unidas – ONU a compor uma equipe de jovens do mundo inteiro que irão discutir nas universidades de Harvard e Yale, nos Estados Unidos, soluções para as crises enfrentadas no planeta. Guerras, aquecimento global, fome, e outras questões, serão temas de debates que serão acompanhados por agentes diplomáticos da ONU.

Luanna explica à reportagem do ac24horas que encontrou um anúncio do programa no Instagram e passou a participar de simulados de forma online, que incluíam produção de relatórios com as soluções propostas. “É uma oportunidade que você não desenvolve só a oratória, mas também a negociação, o conhecimento de outras culturas. Nós vamos tentar resolver problemas mundiais de forma pacífica e palpável”, afirmou a jovem. As discussões acontecem em inglês, mas a menina é fluente na língua com certificado emitido pela Cambridge Assessment English.

A mãe de Luanna, Rosiane Dantas de Souza, que é professora, disse que a filha é merecedora do convite. “Minha filha é maravilhosa, inteligente, dedicada e tem capacidade para debater assuntos a nível mundial. Desde pequena disse que queria ir pra NASA, fazer engenharia espacial. Essa porta se abriu e estou, como mãe, divulgando pra poder receber ajuda para a viagem, que vai ser em parte custeado pela escola, mas o valor inteiro é estimado entre R$ 28 mil e R$ 32 mil. Vou até o governador conversar com ele, pedir ajuda, e também peço a ajuda das pessoas para ajudar neste sonho”, pediu a mãe.

Sonho da filha é também a realização da mãe

Rosiane Dantas conta que a filha é estudante do colégio META desde os 7 anos, mas na pandemia, enquanto Luanna iria para o nono ano do ensino fundamental, a família não teria condições de continuar a pagar as parcelas da escola, que é particular. Ao conversar com a gestão do META, Rosiane acabou recebendo do diretor-geral do Colégio Meta, Evaristo De Luca, uma bolsa parcial de estudos para a filha.

No ano seguinte, Rosiane voltou à escola com outra proposta: trabalhar na escola e dar parte do salário como permuta para que a filha continuasse tendo acesso a uma educação com qualidade. Novamente, com o histórico positivo da adolescente, Evaristo aceitou a condição. “Se fosse pra mim eu não pediria por vergonha, mas quando envolve filho a gente faz qualquer coisa. Agora me sinto orgulhosa e maravilhada”, afirmou a mãe.

A saída de Luanna para os Estados Unidos está marcada para 17 de janeiro e durará 14 dias. O número PIX para doações da viagem é celuannagama@gmail.com.