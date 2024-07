Zilu lamenta traição de Zezé Di Camargo e revela que irmão acobertou o cantor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Zilu Godoi relembrou o rompimento com Zezé Di Camargo depois de 25 anos juntos. A empresária disse ter sido traída pelo cantor, que supostamente recebeu ajuda do irmão dela, Eliezer Godoi, para continuar com a infidelidade. Zilu acredita que o parente estava com medo de revelar o caso extraconjugal e ficar sem o emprego com o cunhado.

A mãe de Wanessa, Camilla e Igor Camargo comentou sobre a situação no podcast Café com Respostas, comandado por ela no YouTube. No episódio divulgado nesta quinta (11), Zilu e Camila Moura falaram sobre traição. A ex de Lucas Buda relatou como se sentiu ao ver o professor flertar com Giovanna Pitel no BBB 24, e disse que já havia perdoado outras traições dele.

Zilu argumentou que jamais perdoaria uma infidelidade. “Quando eu soube, não contei para ninguém. Tinha um pouco de receio de falar com a família e com os filhos. Eu enfrentei falando com ele, sozinha, para ter certeza de que aquilo era verdade, porque eu não acreditava”, se emocionou.

“Sabia que existiam traições, mas não tinha aquela certeza. E a coisa era tão real que eu preferi resolver ali com ele. Eu não confrontei [no momento em que descobri] porque eu não quis, acho que eu não suportaria”, acrescentou ela.

Quando eu descobri, eu tinha 25 anos de casada, três filhos, uma família que eu achava que era perfeita, um conto de fadas. Era aquela coisa que o pessoal fala, de família margarina. Era a minha, e eu não quis isso. Não suportaria.

“Eu tive essa experiência com um irmão, porque meu irmão trabalhava com meu ex-marido, ele sabia, mas não teve coragem de me contar. Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque tinha um cargo importante, viajava, e ainda mandava meu irmão buscar ela no aeroporto”, concluiu Zilu Godoi.