Setor de serviços segue caindo no Acre e tem prejuízo de 12% em um ano, aponta pesquisa

Em maio de 2024, o volume de serviços no Acre seguiu caindo e apresentou redução de 6,5%, a 3a maior do período entre o Estados. O setor não caiu somente no Acre, que já vinha de perdas em abril, mas em 19 Unidades da Federação houve recuo, sendo que o Maranhão, com -10,9%, lidera a perda. E quando se compara os resultados de maio de 2023 com maio de 2024, o Acre é o líder na redução, com -12,0%.

No Brasil, o segmento de serviços apresentou estabilidade (0,0%) frente a abril, na série com ajuste sazonal. Dessa forma, o setor de serviços se encontra 12,7% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,9% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica). Especialmente as perdas no ramo de transportes puxa para baixo o indicador divulgado nesta sexta-feira (12) pelo IBGE.

Na série sem ajuste sazonal, no confronto contra maio de 2023, o volume de serviços registrou expansão de 0,8% em maio de 2024, após ter avançado 5,5% em abril último. No indicador acumulado do ano de 2024, o volume de serviços mostrou expansão de 2,0% frente a igual período de 2023.

Já o acumulado dos últimos 12 meses mostrou perda de dinamismo ao passar de 1,6% em abril para 1,3% em maio de 2024.

A variação nula do volume de serviços (0,0%), observada na passagem de abril para maio de 2024, teve três das cinco atividades de divulgação investigadas mostrando taxas negativas, com destaque para os transportes (-1,6%). Os demais recuos vieram de informação e comunicação (-1,1%) e de outros serviços (-1,6%).

Em contrapartida, os serviços prestados às famílias (3,0%) e os profissionais, administrativos e complementares (0,5%) assinalaram os resultados positivos do mês.

Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução do índice de média móvel trimestral para o total do volume de serviços mostrou ligeira variação positiva (0,3%) no trimestre encerrado em maio de 2024 frente ao nível do mês anterior.

Entre os setores, houve predomínio de taxas positivas, já que todos os cinco investigados também mostraram expansão: informação e comunicação (1,3%); profissionais, administrativos e complementares (0,9%); outros serviços (0,9%); transportes (0,3%); e serviços prestados às famílias (0,3%).

Ainda em nível nacional, apesar da situação do Acre e vários Estados, frente a maio de 2023, o volume do setor de serviços apontou expansão de 0,8% em maio de 2024, após também ter avançado em abril (5,5%). O avanço deste mês foi acompanhado por quatro das cinco atividades de divulgação e contou ainda com crescimento em 48,2% dos 166 tipos de serviços investigados.