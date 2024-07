Rio Branco tem apenas 1 leito de UTI adulto disponível, diz Sesacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O número de Unidades de Terapia Intensiva – UTI adulto voltou a um estado crítico em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com o painel de monitoramento de leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), a Fundação Hospitalar do Acre tem o único leito disponível da capital.

No Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) os 27 leitos de UTI adulto estão ocupados. No Hospital Santa Juliana, os 20 leitos disponibilizados também estão ocupados.

No Hospital Regional do Juruá a situação é mais confortável, com apenas 7 dos 10 leitos de UTI ocupados.