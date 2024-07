Presos quebraram parede com pedaço de ventilador para fugir, diz Iapen

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os quatro presos fugiram do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, depois de quebrar parte da parede de uma das celas com a utilização do ferro de um ventilador. O grupo se evadiu da cela 322 do bloco 3, na madrugada desta sexta-feira, 12.

“Por volta das 5h da manhã, durante ronda, um dos policiais penais percebeu pedaços de roupa no alambrado em torno do presídio. Em seguida ele acionou a equipe de plantão e confirmou a fuga dos quatro detentos.No momento, a Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem em busca pelos fugitivos”, cita o Instituto.

Os presos em fuga são Dhon Everton Dos Santos Martins, Moisés Nascimento Cassiano, Adelcivane Gomes de Azevedo e Lucas Francisco da Rocha.