Polícia apreende 250 tubos de linha chilena em Belém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) apreendeu 250 carretilha/tubo de linhas enceradas (linha chilena), nesta quinta-feira (11), durante fiscalização em oito pontos de comercialização na Grande Belém. A ação, denominada de “Linha Segura”, teve objetivo de apurar a venda de linha chilena ou com cerol, crime previsto no artigo 278, do Código Penal Brasileiro (CPB).

Substância contida na linha chilena, utilizada para soltar pipa, é extremamente perigosa. E também é conhecida por ser revestida com uma mistura de vidro moído e cola, causando graves acidentes. Seu uso indiscriminado representa um risco significativo à população, especialmente para motociclistas e pedestres, que podem sofrer cortes profundos e fatais, de acordo com as autoridades. Animais e aves também são vítimas frequentes desse material perigoso.