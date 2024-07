Participante de ‘Casamento às Cegas’ pede medida protetiva após abuso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ingrid Santa Rita, participante da quarta temporada de “Casamento às Cegas Brasil” na Netflix, registrou uma ocorrência de abuso sexual contra Leandro Marçal. Os dois participaram do reality.

O registro foi feito na Delegacia da Defesa da Mulher em Osasco, São Paulo. No mesmo ato, Ingrid solicitou medidas protetivas contra Leandro.

Anúncios

A denúncia ocorreu após a exibição de um episódio do programa, no qual Ingrid sugeriu ter sido abusada sexualmente por Leandro. As declarações foram feitas durante o episódio de reencontro dos participantes, gravado meses após o casamento e divulgado na mesma quarta-feira. Durante o episódio, Leandro pediu desculpas a Ingrid, mas não confirmou diretamente as acusações.

Vídeo nas Redes Sociais

Na quinta-feira (11), Ingrid publicou um vídeo em suas redes sociais, detalhando os abusos sofridos. Ela ainda explicou sua decisão de tornar pública a situação vivida com Leandro durante o casamento.

Pronunciamento da Netflix

Em resposta à situação, a Netflix emitiu um comunicado dizendo que repudia qualquer tipo de violência. Além disso, enfatizou que a produção do reality show oferece apoio aos participantes.

“A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do ‘Casamento à Cegas Brasil’ repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes”, diz.