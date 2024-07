Marcus Alexandre diz que Segundo Distrito precisa de mais atenção

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, tem intensificado as visitas a bairros nesta reta final da pré-campanha, nesta quinta-feira, 11, esteve nos bairros Major Mendonça, na Vila Acre e no Santa Inês para apresentar aos moradores suas ideias e propostas para o Segundo Distrito.

No bairro Major Mendonça, estiveram presentes o ex-presidente do bairro, Jovelino Marques, e o pré-candidato a vereador pelo PV, Zé Luiz da Auto Escola Débora, além de diversos moradores que prestigiaram o encontro.

Zé Luiz afirmou que Marcus Alexandre faz política por vocação: “A gente vê no coração, nas andanças e na disposição dele aquilo que não vemos em outros pré-candidatos”, disse.

O ex-presidente do bairro, Jovelino Marques, também expressou seu apoio a Marcus Alexandre.”Ele foi o único prefeito que trabalhou no nosso bairro. Nosso propósito é apoiá-lo porque é melhor para Rio Branco”, enfatizou.

No Santa Inês, os moradores aguardavam ansiosamente a presença do pré-candidato. Lenilda Lima relatou que durante a enchente de 2023 procurou a Prefeitura em busca de ajuda, mas não conseguiu. “Senti falta do Marcus Alexandre, aquele homem que quando vê um necessitado tá ali, chora com ele, sofre com ele, mas graças a Deus que o Marcus vem com tudo agora e tem o nosso apoio para irmos juntos à vitória nas eleições de 2024”, afirmou.

Marcus Alexandre destacou a necessidade de mais atenção para o Segundo Distrito, que cresceu muito nos últimos anos. “Reafirmo que vamos trabalhar muito para a manutenção das ruas, cuidar da água e do esgoto e trazer o trabalho de volta. O Segundo Distrito precisa de respeito e dedicação”, concluiu.