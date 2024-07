Justiça Eleitoral se reúne em Xapuri com representantes da segurança pública

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 10, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou reunião com os representantes das forças de segurança pública da 2ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Xapuri e Capixaba, para tratar da logística nessa área para as eleições municipais deste ano. Estiveram presentes, representantes de todas as polícias e autoridades locais, como o prefeito Ubiracy Vasconcelos.

O TRE programou para este mês de julho uma série de encontros, em diversos municípios sede de Zona Eleitoral, com o objetivo de discutir a segurança das Eleições 2024, levando em consideração as particularidades do eleitorado e dos locais de votação de cada região. Em Xapuri, a reunião foi presidida pelo presidente do TRE-AC, desembargador Júnior Alberto, e pelo Juiz da 2ª Zona Eleitoral, Luiz Gustavo Alcalde Pinto.

“As eleições, elas envolvem uma estratégia muito diversificada e o objetivo da minha presença aqui em Xapuri é reunir com as forças de segurança para fazermos o alinhamento de providências, visando a segurança dos eleitores, da segurança da urna, que as eleições possam ser realizadas com muita tranquilidade, normalidade, legitimidade e, enfim, que a democracia possa ser exercida em sua plenitude”, explicou o presidente da corte eleitoral.

Perguntado se depois de quase dois anos dos episódios relacionados à última eleição, quando a contestação à segurança das urnas eletrônicas foi uma das muitas alegações de quem se recusou a aceitar o resultado proferido pelo voto direto, as eleições deste ano terão um cenário mais tranquilo, Júnior Alberto disse que a desinformação ainda persiste, mas que a Justiça Eleitoral está pronta para esse combate.

“A Justiça Eleitoral vem dando exemplo de credibilidade. Prova disso é que todos aqueles que contestam a confiabilidade da urna foram eleitos pela própria urna eletrônica. Então, ainda persiste essa desinformação, mas a Justiça Eleitoral estará atenta para combater essa desinformação, às fake news, e o nosso sistema eleitoral é um dos melhores do mundo. A população pode confiar que seu voto, que vai ser digitado lá na urna, será respeitado e preservado”, acrescentou.

A 2ª Zona Eleitoral possui, em Capixaba e Xapuri, 28 locais de votação, 17 na zona urbana e 11 na zona rural. Serão 86 seções eleitorais distribuídas nesses locais, onde 21.632 eleitores estão aptos ao voto. Cerca de 500 pessoas estarão envolvidas nas atividades programadas pela Justiça Eleitoral na 2ª Zona até o encerramento da eleição.