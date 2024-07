Globo corta falas de IZA sobre Yuri Lima no ‘Conversa com Bial’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após IZA anunciar o fim de seu relacionamento com Yuri Lima, a Globo optou por cortar as falas da cantora sobre o jogador de futebol da entrevista que ela concedeu ao ‘Conversa com Bial‘. O programa foi gravado há duas semanas, mas será exibido apenas na noite desta sexta-feira (12).

Segundo informações do jornalista Péterson Neves, do Splash UOL, foi a própria cantora quem pediu para que as falas fossem cortadas da entrevista. Além dos trechos em que menciona Yuri Lima, comentários sobre como foi a descoberta da gravidez do jogador de futebol também foram removidos.

Anúncios

Com a reedição da entrevista, serão mantidos os trechos em que IZA fala sobre o início de sua carreira e também as expectativas para o lançamento de um novo álbum.

Em um dos trechos, ela diz: “Comecei como hobby aos 14 anos na igreja […]. Me formei em publicidade e comecei a trabalhar com audiovisual, mas entendi que não estava feliz […], eu tinha 24 anos e pensei ‘e se eu tivesse coragem de cantar agora?’ Fiquei com medo de a vida passar, ter filhos, e não saber como seria a minha vida se eu tivesse me jogado”, divulgou a reportagem do Splash UOL.

Sobre o próximo álbum, IZA adiantou: “Já está fora da cabeça; já estamos trabalhando nele […], reduzi minha agenda de shows para isso […]. Sempre quis fazer um álbum de reggae […], então estamos produzindo um álbum de reggae”, declarou.

Término de IZA e Yuri Lima

Na quarta-feira (10), IZA, que espera sua primeira filha, Nala, do relacionamento com Yuri Lima, divulgou um vídeo anunciando o término com o jogador de futebol. A cantora decidiu romper a relação após o jornalista Leo Dias lhe enviar provas de que Yuri estava trocando mensagens íntimas com outra mulher.