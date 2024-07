Em vídeo antigo, mãe de terceira filha de Neymar afirmou querer ‘fama e dinheiro’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Amanda Kimberlly, 30 anos, deu à luz Helena no último dia 4, suposta terceira filha de Neymar, 32, voltou a chamar a atenção na web após internautas resgatarem vídeo antigo em que ela faz uma declaração polêmica. Nas imagens, ela aparece afirmando querer “fama e dinheiro”.

O vídeo em questão é o recorte de uma entrevista de Amanda, em 2016, quando ela participou do reality show de relacionamentos “Are You The One Brasil”, da MTV. Na conversa, ela comenta as oportunidades de trabalho que conseguiu após fazer parte do programa, e afirma que aceitou a proposta porque estava interessada na fama e no dinheiro que iria ganhar com a visibilidade proporcionada pela televisão.

“Todo mundo pergunta por que fui para o reality show. Fui por causa do dinheiro e para aparecer. O povo fala, ‘vim aqui achar o amor da minha vida’. Não quero ficar mentindo, vim por causa do dinheiro e para me aparecer”, disse Kimberlly no vídeo.

Helena, suposta terceira filha de Neymar, nasceu no último dia 4, em São Paulo. Mãe da menina, Amanda Kimerlly é amiga de Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol. O atleta registrou a menina um dia após o nascimento.