Denúncias de participante de ‘Casamento às Cegas’ estão sendo apuradas, diz Netflix

A Netflix se pronunciou após a exibição do último episódio do reality show “Casamento Às Cegas Brasil“, na quarta-feira, 10, sobre a denúncia da participante Ingrid Santa Rita. Ela relatou ter sido estuprada por seu marido, Leandro Marçal, que conheceu no programa.

Segundo publicação no portal g1, nesta sexta-feira, a assessoria da Netflix confirmou estar em processo de apuração do caso.

“A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do ‘Casamento à Cegas Brasil’ repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes”, diz um trecho publicado no portal.

Os participantes Ingrid e Leandro se conheceram e se casaram ao longo do “Casamento às Cegas”. Em um episódio de reencontro, que foi divulgado da última quarta, 10, ela revelou que os dois não estavam mais juntos, dando a entender que Leandro a forçou a ter relações sexuais não consentidas.

Após a exibição do episódio, Ingrid divulgou vídeo na última quinta-feira, 11, afirmando ter sido estuprada diversas vezes por Leandro. Ela disse ainda que, ao longo da relação, Leandro apresentou problemas de disfunção erétil e que ela sugeriu que ele procurasse ajuda.

“O abuso, o estupro — essa é a palavra — começou a acontecer a partir do momento em que eu tive esse recorte, essa conversa com ele. O Leandro me esperava dormir para tentar resolver o problema dele”, desabafou ela.

No vídeo, ela ainda disse que foi a uma delegacia e abriu boletim de ocorrência.

“Tudo vai ser tratado de forma jurídica”, enfatizou..

Leandro, por sua vez, não se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais.

Já no episódio de reencontro do “Casamento às Cegas”, ele confessou que teve “problemas sexuais” no relacionamento com Ingrid.

“Fiz exame, fui procurar ajuda. Não era um problema físico, era psicológico”, afirmou ele.

Leandro aproveitou também para pedir desculpas a Ingrid, mesmo sem mencionar diretamente as acusações feitas por ela.

“Nosso relacionamento não deu certo. Te peço desculpa, como já te pedi diversas vezes. Eu entendo o que foi o meu erro, mas um relacionamento é feito a dois”, declarou.