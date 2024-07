Bomba! Fellipe Villas é expulso de A Grande Conquista a seis dias da final

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A apenas seis dias da grande final de A Grande Conquista 2, Fellipe Villas foi expulso do reality da Record. De acordo com a emissora, o policial não rompeu nenhuma regra do confinamento, mas infringiu normas militares. Ele não tinha sido liberado pela Polícia Militar do Espírito Santo para participar do programa.

Os nove conquisteiros que seguem no jogo receberam a notícia na tarde desta sexta-feira (12). Eles suspeitavam que o colega tinha sido chamado pela produção para receber atendimento médico porque estava sangrando e ficarem em choque com a eliminação.

“Atenção, conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet”, dizia o comunicado lido por João Hadad.

Os confinados, então, especularam que Fellipe tinha sido avisado de que precisava escolher entre manter o emprego e se apresentar imediatamente ao quartel, ou seguir no jogo e ser demitido. Também disseram que ele havia contado que tinha até o próximo dia 15 para voltar ao trabalho –o que não é exatamente verdade.

O que aconteceu com Fellipe Villas?

Em março, antes de ser confinado, Villas chegou a pedir autorização da corporação para entrar na atração, mas não conseguiu a licença por ter menos de dez anos de serviço –ele se juntou à PM justamente em 2014. Mesmo assim, o policial decidiu seguir em frente e participar do reality show.

Segundo o jornal capixaba A Gazeta, Fellipe estava de férias até 14 de maio e deveria ter se reapresentado para o trabalho no dia seguinte. Sua equipe, então, apresentou um laudo psiquiátrico à administração da PM para que ele fosse dispensado durante 90 dias a partir de 15 de maio.

Porém, como determina a legislação, Villas foi convocado após 30 dias de afastamento para uma avaliação de sua condição mental pela Junta Militar de Saúde. Como ele não compareceu ao exame, por continuar no jogo, teve seu salário de junho suspenso.

“Em razão da falta injustificada à Junta Militar de Saúde e passado o prazo legal, o soldado Fellipe Pedrosa Leal Villas encontra-se em estado flagrancial do crime de deserção, previsto no Art. 187 do Código Penal Militar”, informou a Polícia Militar do Espírito Santo em nota.

Fellipe poderia vencer A Grande Conquista?

Mesmo se continuasse confinado, Fellipe Villas não teria muitas chances de levar o prêmio do reality. Segundo enquete do Notícias da TV que aponta os favoritos do público, o policial era o penúltimo colocado, com apenas 0,69% dos mais de 47 mil votos. Ele estava à frente apenas de Hideo Matsunaga (0,28%), lanterninha da competição.

Desde que entrou na Mansão, Fellipe encarou uma única zona de risco, enfrentando Kaio, Lizi e dona Geni na berlinda de quarta-feira (10), que culminou na eliminação da vendedora. Depois, ele venceu a Prova da Virada e se livrou da zona de quinta (11).