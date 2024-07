Yuri Lima quebra silêncio e fala pela primeira vez após fim de romance com Iza; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Yuri Lima, jogador do Mirassol, falou pela primeira vez sobre o fim do romance com Iza. O atleta enviou mensagens ao colunista Leo Dias sobre o episódio que veio à tona na noite desta quarta-feira, 10.

Leia as mensagens na íntegra publicadas por Leo Dias:

“Ela não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza.

E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de vdd… mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela… A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria.

Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”