Yuri Lima ganha mais de 160 mil seguidores após término com Iza

Exposto por ter traído a cantora Iza, o jogador Yuri Lima ganhou cerca de 162 mil seguidores em seu perfil do Instagram em menos de 24 horas.

Antes em torno de 377 mil, o número de seguidores do atleta do Mirassol catapultou para 539 mil em aproximadamente 18 horas após o anúncio do término feito por Iza na quarta-feira, 10.

Entenda a polêmica

Na noite de quarta-feira, 10 de julho, a cantora Iza compartilhou um longo vídeo de desabafo em seu Instagram, no qual comunicava aos fãs o término de seu relacionamento com Yuri. No registro, a artista diz ter sido traída pelo jogador com uma mulher que ele conhecia antes do namoro dos dois, que começou no início de 2023. Vale lembrar que ela está grávida de Nala, sua primeira filha.

A pivô da separação seria a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes, que teria tentado cobrar R$ 30 mil do portal “LeoDias” para divulgar provas da traição do jogador. Posteriormente, prints de conversas íntimas entre Kevelin e Yuri vieram à tona na web.

Também ao portal “LeoDias”, Yuri quebrou o silêncio pela manhã de quinta-feira, 11: “Ela não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela [Kevelin] e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza.

E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m*rdas, coisas que eu nem sentia de verdade… Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo para você e por ser o trabalho dela… A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar p*taria.

Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes“.