Três atletas do Acre são convocados para os Jogos Paralímpicos de Paris

Os atletas paralímpicos acreanos Débora Oliveira de Lima, Edson Cavalcante e Jerusa Geber foram convocados nesta quinta-feira, 11, para competir nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

No início do ano, Débora conquistou a medalha de prata no salto em distância T20 no Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado em Kobe, Japão. Ela subiu ao pódio com um salto de 5,54 metros, ficando atrás apenas de Zileide Cassiano. Além disso, a acreana já havia conquistado uma medalha de ouro no Grand Prix da Itália, em Jesolo, com um salto pessoal recorde de 5,85 metros, superando sua marca anterior de 5,71 metros.

Em abril, o paratleta acreano Edson Cavalcante, 44 anos, foi o principal destaque do Brasil no Grand Prix de Atletismo, em Marrakech, no Marrocos. O paratleta conquistou duas medalhas de ouro nas provas de 100m e 200m.

A velocista acreana Jerusa Geber detém o recorde mundial na prova dos 100m da classe T11 (para deficientes visuais), com o tempo de 11s83 registrado no ano passado.

Perfil dos Atletas

Jerusa Geber nasceu totalmente cega. Ao longo da vida, fez algumas cirurgias que possibilitaram que ela enxergasse um pouco, mas aos 18 anos voltou a perder totalmente a visão. Conheceu o esporte paralímpico aos 19 anos a convite de um amigo também deficiente visual. Em 2019, Jerusa se tornou a primeira atleta cega a correr os 100m abaixo dos 12 segundos. Ela é a atual recordista mundial nos 100m pela classe T11 com o tempo de 11s83.

Edson Cavalcante, natural do Acre, nasceu em um seringal com a ajuda de uma parteira. Devido à falta de oxigênio, teve paralisia cerebral, que prejudicou os movimentos do braço direito. Edson começou praticando tênis de mesa em 2001 e, um ano depois, migrou para o atletismo. Em menos de dois anos no esporte, conquistou seu lugar na Seleção Brasileira.

*Débora Oliveira de Lima, natural de Rio Branco, compete na classe T20-F20 (deficiência intelectual).