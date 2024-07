Traídas na gravidez: 9 famosas que expuseram traições durante a gestação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Iza revelou nesta quarta-feira (10) o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, após uma traição. Ela está grávida de Nala, sua primeira filha.

“Ele me traiu, não acredito que estou falando isso, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, mantinha conversas, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida, mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve tá recebendo essa notícia agora de surpresa”, falou Iza em um vídeo gravado e postado nas redes sociais.

Bruna Biancardi

Após rumores de traição nas redes sociais, Neymar veio a público para admitir que errou com sua namorada. Ele pediu desculpas em um post do Instagram após ser revelado o relacionamento do jogador com a influenciadora Fernanda Campos.

Pocah

A cantora revelou, enquanto participava do BBB 21, que passou por momentos difíceis na gestação de Vitória, atualmente com 10 anos. “Tenho até receio de falar. Traição, agressão e tudo o que você possa imaginar na minha gravidez”, disse no reality. A artista engravidou aos 19 anos de Mc Roba Cena.

Heidi Klum

A supermodelo engravidou do magnata italiano Flavio Briatore mas teria descoberto, durante a gravidez, estar sendo traída. Depois ela se casou com o cantor Seal, que adotou a menina, e os dois tiveram três filhos.

Salma Hayek

A atriz e o empresário François Henri Pinault são pais de Valentina Paloma Pinault, que nasceu em 2007. Ela foi mãe aos 41 anos e durante a gravidez teria sido traída pelo empresário.

Biah Rodrigues

Biah revelou durante um culto evangélico que foi traída pelo marido, o sertanejo Sorocaba, durante a gestação do primeiro filho, Theo, 4. À época, ela se recuperava de complicações de uma plástica no nariz e apresentava sintomas de covid-19. Os dois também são pais de Fernanda, 2.

Thyane Dantas

Thyane Dantas já desabafou sobre as traições do marido, o cantor Wesley Safadão, nas redes sociais. “Um período bem difícil foi na minha outra gestação, em que eu estava esperando a Ysis. A gente terminou. Cheguei para ele e terminei, não aguentava mais aquilo ali, eu soube de traições”, lamentou. O casal reatou e está junto até hoje. Thyane e Safadão também são pais de Dom.

Távila Gomes

Távila Gomes expôs que seu relacionamento com Luva de Pedreiro chegou ao fim após ser traída durante toda a gestação.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberiam aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E, não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso”, detalhou Távila.

Anielle Franco

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou no post da Iza, na qual a cantora anuncia o fim do relacionamento, e contou que também foi traída em seu primeiro casamento, grávida de 7 meses.

Solange Couto

A atriz Solange Couto também surgiu nos comentários da postagem de IZA e, além de desejar forças à cantora, também relembrou de quando a mesma situação aconteceu com ela anos atrás.

“Viva a alegria e a felicidade que é gerar uma vida. Curta muito sua barriga linda como você é; os respingos que tentam jogar em mulheres como você, jamais te molharão. Siga em frente e forte por vocês duas. Sou muito sua fã e já vivi isso na sua idade. Tenha certeza que é livramento. Você é VOCÊ!”, escreveu.