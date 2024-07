Secretário chama reivindicação de produtores de “politicagem”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após produtores rurais do município de Tarauacá cobrarem a prefeita Maria Lucinéia, nesta quarta-feira, 10, por melhorias e abertura de ramais para que a rede elétrica possa ser expandida pela Energisa, o secretário municipal de Obras, Rosenir Arcênio, afirmou que o programa Luz para Todos tem sido priorizado pelo município com o beneficiamento das estradas vicinais para esse fim.

De acordo com Arcênio, a prefeitura tem trabalhado na melhoria dos ramais em diversas regiões, inclusive possibilitando que moradores que esperavam a energia por mais de vinte anos fossem atendidos com o benefício. “Quando a gente assumiu, tinha ramal que não era aberto há doze anos. Por que eles não viram isso lá atrás, mas só agora, quando se aproxima uma eleição? Será que não tem fim politiqueiro?”, questionou.

Por meio de nota, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá afirmou que deu o prazo de uma semana para que a prefeitura inicie os trabalhos e envie à entidade a programação e o quantitativo de máquinas a serem usadas para que os produtores possam saber se será suficiente para a realização dos serviços a tempo que os produtores possam escoar seus produtos.

Na mesma nota, o sindicato informou que a prefeita deixou de comparecer a uma reunião que estava marcada para esta quarta-feira, às 9h, com a participação da prefeitura e do Deracre. De acordo com o comunicado, a autarquia estadual compareceu e apresentou a cópia do convênio entre governo do estado e prefeitura, por meio do qual as máquinas e recursos foram repassados à prefeitura para fazer abertura dos ramais.