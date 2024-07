Rondney Brito poderá ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo PL

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Cruzeiro do Sul, além de Zequinha Lima (PP) e Jéssica Sales (MDB), o nome do médico pediatra Rondney Brito (PL), também surge como pretenso pré-candidato a prefeito do município.

“Estamos com o maior partido do Brasil na atualidade, carregamos o nome Bolsonaro, que é um fenômeno. Temos mais tempo de TV, uma chapa forte e competitiva de vereadores. Além disso, temos o maior fundo eleitoral e partidário. É natural sabermos o tamanho do PL e entendemos que é um partido gigante.Portanto vai estar nas cabeças nesta e nas próximas eleições”, citou ele sobre o assunto.

O médico, até então, era o mais cotado para ser o vice na chapa de Jéssica Sales (MDB), com a benção de Márcio Bittar. Mas os nomes de João Tota Filho (PSD) de Petecão e de Linker Cameli, já apareceram também como prováveis vices de Jéssica.

“A intenção desde o início é ajudar a Jessica. Em política a gente nunca pode descartar nada”, pontuou ele, que é de uma família de políticos. É filho do ex-vereador de Cruzeiro do Sul Ronaldo Onofre e tem ainda como parentes os ex deputados Macarrão e Idalina Onofre.