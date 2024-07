Pré-candidato a vereador agride equipe de afiliada da Globo durante reportagem; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma equipe de reportagem da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, foi agredida nesta quinta-feira (11) por um pré-candidato a vereador do município de Raposa. O homem se envolveu em um acidente de carro e tentou impedir que os profissionais da imprensa registrassem a ocorrência.

O momento foi ao ar ao vivo no Bom Dia Mirante. A repórter Nicce Ribeiro falava sobre um acidente na avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Cohafuma, em São Luís, quando o motorista de um dos carros envolvidos agrediu o cinegrafista da TV Mirante e tentou tapar a lente da câmera para impedir que a gravação continuasse.

Anúncios

Depois, o agressor foi identificado como Lucas Carneiro Oliveira, que é pré-candidato a vereador de uma cidade da região metropolitana do Maranhão. A repórter deu detalhes da situação à GloboNews.

“A gente estava posicionado para fazer mais uma entrada ao vivo, de serviço. A gente estava anunciando um acidente de trânsito e o impacto desse acidente pela manhã, por volta das 6h20, no Bom Dia Mirante”, relatou.

De acordo com Nicce, Lucas Carneiro Oliveira não estava no local do acidente. Mas, quando começaram a narrar os fatos, ele apareceu de maneira agressiva. “Ele chegou por trás da nossa equipe. Nosso cinegrafista, Luís de França, estava com a câmera apontada para mim, e nesse momento ele tentou impedir que nós continuássemos a noticiar aquela situação. Ele colocou as mãos na frente da câmera, para tentar impedir que realizássemos nosso trabalho naquele momento”, detalhou.

No vídeo, a repórter afirma que o motorista está visivelmente embriagado. De acordo com testemunhas, foi Lucas quem causou o acidente. Assista ao momento na íntegra:

Pessoas que estavam no local relataram à TV Mirante que ele teria colidido com a traseira de outro veículo, que rodopiou na pista e ficou parado no meio da avenida, impedindo a passagem de outros automóveis em faixas da via.

Ainda de acordo com a TV Mirante de São Luís, o pré-candidato a vereador fugiu do local em cima de um caminhão que passava no local. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) chegaram minutos depois, e o veículo de Lucas foi rebocado.

A equipe de reportagem registrou um boletim de ocorrência. O cinegrafista, Luís de França, e o auxiliar, Luís Garcês, tiveram pequenas escoriações superficiais e passam bem.