PP apresenta a Bocalom os 22 pré-candidatos a vereador em Rio Branco

Foi apresentada na noite dessa quarta-feira, 10, a chapa dos 22 pré-candidatos a vereadores do partido ao pré-candidato à reeleição, prefeito Tião Bocalom (PL). A apresentação ocorreu na sede do Partido Progressista (PP), situada no bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

Segundo o presidente do PP, secretário de educação Aberson Carvalho, são 15 homens e 7 mulheres, totalizando a chapa com 22 pré-candidatos a uma das 21 vagas na Câmara Municipal nas eleições de outubro deste ano. “Estamos aqui com toda a nossa militância, juntamente com os nossos pré-candidatos a vereadores, e isso é uma demonstração de unidade do partido. Estamos em uma aliança PL/PP, o que mostra nossa força e que este exército caminhará junto para a vitória nas eleições de 2024”, explicou.

Carvalho avaliou que a chapa é uma das melhores já montadas em Rio Branco, com pré-candidatos de vários segmentos sociais como segurança e saúde. “Tenho certeza que essa é uma das melhores chapas já montadas em Rio Branco. Temos clareza de que essa chapa renderá muitos frutos, pois é muito dinâmica, contemplando todas as áreas: segurança, educação, saúde, agricultura, movimento das mulheres, e várias outras. Ela representa de fato a sociedade rio-branquense. Hoje temos o melhor time para a eleição municipal, e os adversários terão que correr atrás”, ressaltou.

Presente no evento, o prefeito e pré-candidato Tião Bocalom destacou que se sente contemplado com a chapa formada pelo PP e PL. “Senti que estamos com um time de guerreiros e guerreiras firmes nessa nova empreitada. Tenho certeza de que faremos uma boa bancada do PP de vereadores, pois é um grupo de pré-candidatos muito fortes. E sei que, ao serem eleitos, eles proporcionarão a tranquilidade necessária para que possamos continuar trabalhando e cuidando bem do povo de Rio Branco”, declarou.

A mesa de honra estava composta pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o pré-candidato a vice-prefeito Alysson Bestene, o secretário da executiva estadual Lívio Veras, o presidente do PP, secretário Aberson Carvalho, o presidente municipal do PL, João Paulo Bittar e Nazaré Araújo, presidente municipal do PP Mulher.

Lista dos pré-candidatos do Progressistas

– Samir Bestene

– Capitão N. Lima

– Tiago Ribeiro

– Aluizio Veras

– Bruno Morais

– Felipe Schafer

– Aiache

– Élton Cavalcante

– Rabelo Goes

– Jardson Bezerra

– Hélio Nascimento

– Douglas Leandro

– Coronel Batista / Vagner

– Alex Souza Railton

– Rondiney Dourado

– Joana D’Arc

– Lucilene Vale

– Elzinha Mendonça

– Gabriela Câmara

– Paula Coração

– Priscila Paulina

– Marilita Santos

Fotos de Jardy Lopes: