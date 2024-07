Parque de exposição começa a ser reformado para Expoacre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre iniciou as obras de reforma e adequação do hall de entrada do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o espaço onde será erguida a estrutura do parque de exposição da 19ª edição da Expoacre Juruá, que será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.

A reforma e adequação contempla toda a estrutura física do local, com construção, em alvenaria, dos restaurantes, instalação da iluminação e parte elétrica, além da montagem dos estandes institucionais, do espaço do Agronegócio para a exposição de animais, paisagismo, entre outros serviços.

“A Expoacre Juruá se tornou uma vitrine para o setor econômico da região. A economia da segunda maior região do Acre aquece, pois é o momento em que empresários expõem seus produtos, empreendedores comercializam bebidas e comidas típicas, os artistas locais mostram seus talentos, e, além disso, o nosso governo exibe parte dos serviços ofertados à população. Como governante e um amante do Juruá, a terra onde nasci, realizo-me ao ver a minha gente alegre, divertindo-se e com oportunidades de realizar negócios ou de levar para casa um dinheirinho a mais. Com ajuda de parceiros, vamos promover mais uma festividade memorável ao povo acreano”, ratifica o governador Gladson Cameli.

Até o momento, o sertanejo Murilo Huff, a tecnomelody Manu Bahtidão e a banda gospel Som e Louvor, além de Raquel dos Teclados, artista do estilo musical seresta, são as atrações nacionais confirmadas para o evento.

Neste sábado, 13 de julho, a partir das 11h, em Cruzeiro do Sul, a organização fará o lançamento oficial e a apresentação da programação do evento.