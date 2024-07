Fortaleza vence no Maracanã e tira Flamengo da liderança do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e resultou na perda da liderança para os rubro-negros.

Os gols dos visitantes foram de Wesley, contra, e Lucero. Pedro descontou. O Fla ouviu vaias e protestos, especialmente o volante Allan.

O resultado coloca o Flamengo em segundo lugar, com 31 pontos. O Botafogo ainda pode ultrapassar a equipe também até se empatar. O líder Palmeiras chega a 33. O Fortaleza fica em sétimo, com 26 pontos.

O Flamengo só volta a jogar no dia 20, sábado. O confronto com o Criciúma será em Brasília, às 16h. O duelo com o Internacional foi adiado.

O Fortaleza entra em campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Vitória em casa.

Gabigol voltou a ser relacionado. Ele estava afastado da equipe depois de recusar a proposta de renovação do clube. O Palmeiras já entregou um pré-contrato ao atacante e aguarda uma resposta. O camisa 99 foi recebido com aplausos e entrou em campo celebrado no segundo tempo. Ele ainda teve um gol anulado.

Allan virou problema. Ele estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo, se tornando desfalque na próxima rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou com 11 finalizações para o Flamengo e zero do Fortaleza, mas um gol para cada lado. Quando Wesley marcou contra, ainda no início da partida, o cenário ficou mais favorável ao time de Vojvoda, que tentava alguns contra-ataques e se aproveitava de erros dos donos da casa para sair jogando nas costas da defesa. Mas os chutes a gol não saíram.

O Flamengo não fez um grande primeiro tempo, exceto na parte final. Insistindo na bola alçada na área e sem sucesso no arremate das jogadas, o time tentava ensaiar uma pressão, o que só deu certo na reta final. Matheus Gonçalves, novidade no time, tentava bastante pela direita e Pedro ia acumulando oportunidades até marcar em pênalti que o VAR olhou, mas não recomendou revisão. Antes disso, o Maracanã ia ficando cada vez mais impaciente a cada erro do time de Tite.

O segundo gol do Fortaleza era questão de tempo. O time visitante voltou bem mais ligado e perigoso do intervalo e deixou o Flamengo sem conseguir acompanhar. O time de Tite tinha vários problemas para construir as jogadas e viu o adversário ser muito melhor em campo.

Após marcar, o Fortaleza voltou a recuar e o Flamengo foi em peso para o ataque. Os erros, no entanto, continuaram. Tite foi para o tudo ou nada terminando o jogo com os três centroavantes que tem à disposição. Apesar das várias tentativas, nenhuma delas foi boa o suficiente. Gabigol ainda marcou já nos últimos minutos, mas impedido, viu o lance ser anulado. O Fla teve o segundo tropeço seguido em casa e o Leão se aproxima mais do G6.

Lances importantes

Por pouco. Aos cinco minutos do primeiro tempo, David Luiz cobrou falta em cima da barreira e a bola sobrou para Luiz Araújo. Ele mandou um balão na área, Ayrton Lucas desviou e Pedro tentou chutar, mas João Ricardo defendeu.

Toda liberdade. Aos nove, em contra-ataque perigoso, Breno Lopes avançou como quis, mas demorou a passar para Pikachu. Wesley chegou na hora e cortou para fora.

0x1. Aos 10 minutos, Breno Lopes cobrou escanteio e Wesley desviou contra o próprio gol.

Para fora. Aos 16, Breno Lopes recebeu nas costas de Wesley e avançou em direção à área. Ele tentou o chute cruzado para a defesa de Rossi, mas o árbitro marcou o impedimento.

Perto. Aos 20, Matheus Gonçalves tabelou com Pedro e recebeu na direita invadindo a área. Ele tentou o chute cruzado, mas mandou para fora.

Uh. Aos 30, Matheus Gonçalves recuou para David Luiz, que soltou uma bomba e obrigou João Ricardo a fazer a defesa. No lance seguinte, Pedro ficou com a sobra, deixou a bola quicar e chutou de voleio no travessão.

Arriscou. Aos 34, Matheus Gonçalves recebeu, cortou para o meio e finalizou. O goleiro defendeu em dois tempos em boa chance.

1×1. Aos 34, Pedro recebeu na área e ensaiou a finalização, mas caiu em lance com Pedro Augusto. A árbitra assinalou o pênalti e aos 38 o camisa 9 foi para a cobrança deixando tudo igual.

Mais uma. Aos 42, Matheus Gonçalves recebeu na direita e inverteu para Luiz Araújo. O atacante arriscou, mas a bola foi para fora.

Começou bem. Aos dois minutos do segundo tempo, David Luiz puxou contra-ataque e abriu para Ayrton Lucas para depois receber de novo. Ele soltou uma bomba que passou raspando no travessão.

Tranquilo. Aos três, Ayrton Lucas foi desarmado e Pochettino passou em profundidade para Breno Lopes. O atacante avançou, driblou o marcador e bateu rasteiro, mas Rossi defendeu.

Pediram. Aos oito, Tinga foi na linha de fundo e lançou para Pikachu, que não alcançou. A sobra ficou para Lucero, que chutou forte em cima de Wesley. Os jogadores do Fortaleza pediram pênalti, mas o VAR analisou e viu bola na barriga.

Quase. Aos 13, Breno Lopes avançou pelo lado e cruzou rasteiro para a área. Allan cortou mal e a bola sobrou para Lucero girar e bater com perigo por cima do travessão.

1×2. Aos 17 minutos, Lucero pegou na defesa e tocou para Pochettino. O meia avançou e deu a bola de volta para o atacante bater no cantinho e retomar a liderança no placar para o Fortaleza.

Pancada. Aos 28, Matheus Gonçalves avançou pela direita, driblou Felipe Jonatan e chutou forte, mas João Ricardo espalmou. No rebote, Gerson pegou e soltou o pé, mas o goleiro defendeu novamente.

Não valeu. Aos 43, Matheus Gonçalves lançou, Carlinhos desviou e Gabigol escorou para o gol. O lance não valeu por impedimento.

Ficha técnica

Flamengo x Fortaleza – 16º rodada do Brasileirão

Data e hora: 11 de julho de 2024, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Maira Mastella Moreira (FIFA/RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Allan (FLA), Cardona (FOR)

Cartões vermelhos: –

Gols: Wesley (contra) (aos 10 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 38 minutos do primeiro tempo), Lucero (aos 17 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Allan (Gabigol), Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo (Carlinhos), Matheus Gonçalves e Pedro. Técnico: Tite.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona, Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Hércules, Pedro Augusto, Pochettino (Lucas Sasha); Pikachu (Kuscevic), Lucero (Renato Kayzer) e Breno Lopes (Moisés). Técnico: Vojvoda.