Fim? Maraisa deixa de seguir o noivo e arquiva fotos nas redes sociais

Maraisa, da dupla sertaneja com sua irmã gêmea Maiara, causou um alvoroço ao deixar de seguir o noivo, Fernando Mocó, nas redes sociais. Além disso, a cantora arquivou todas as fotos em que posou ao lado do amado, levantando dúvidas sobre o futuro do casal. Até o momento, Maraisa não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O casal assumiu o relacionamento em julho do ano passado e tudo indica que estavam com o casamento marcado para o dia 03 de outubro. Porém, a atitude repentina de Maraisa em seu perfil do Instagram pegou todos de surpresa, já que até pouco tempo atrás, a relação parecia estar indo muito bem. A cantora, que compartilhava declarações para o noivo, agora deixa uma incógnita sobre o status do relacionamento.

Recentemente, no aniversário de um ano de namoro, Maraisa havia feito uma declaração apaixonada nas redes sociais. “Meu amor, enfim chegamos a bodas de milagre, um ano de namoro, uma data tão importante e especial para nós. Quantas histórias já vivemos até aqui, amor, você melhorou meus dias e me deu um novo rumo”, escreveu a cantora, demonstrando todo o carinho e respeito pelo empresário.

Maraisa também agradeceu Fernando Mocó por todo o companheirismo e dedicação durante o relacionamento. “Obrigada por não desistir do nosso amor, por cuidar dele com tanto carinho. Muito feliz por ter construído uma história com você, uma pessoa incrível, apaixonante, que quero sempre na minha vida”, declarou ela.

A súbita mudança no comportamento da cantora repercutiu nas redes sociais. “Nossa esses dois está igual a Maiara e Fernando, depois que ela cansar de levar chifre ela larga de vez”, apontou uma seguidora. “Agora que já saiu sobre a Iza, podemos voltar nesse assunto aqui?!”, perguntou outra. “Gente as duas [irmãs] não tem sorte no amor né? Que triste”, lamentou uma terceira. “Poxa e o casamento?”, perguntou mais uma.

Fonte: O DIA