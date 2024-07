Fim do 1º casamento de Iza também foi conturbado e teve acordo milionário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta quarta-feira (10), Iza colocou um fim no relacionamento com Yuri Lima por meio de um vídeo no Instagram no qual alegou ter sido traída pelo jogador. Em 2022, a cantora anunciou o fim de seu casamento com Sérgio Santos, que esteve cercado de especulações conturbadas.

O que aconteceu

Após quase quatro anos juntos, Iza também usou as redes sociais para revelar o rompimento com o produtor musical. Os dois tinham se casado em 2018 com direito a uma grande festa no Outeiro da Glória, Rio de Janeiro.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente antes de tudo”,

“Agora, me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram […] queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece”.

No entanto, em julho de 2023, Iza concedeu uma entrevista ao ‘Fantástico’ reveladora, citando por vezes que viveu um relacionamento abusivo. Nas redes sociais, muitos atribuíram as falas a Sérgio Santos. A cantora chegou a dizer que descartou um álbum inteiro, uma vez que não se reconhecia nas músicas e a forma como elas foram gravadas.

“Essa sombra na voz, essa areia, é a minha marca. É a minha impressão digital, e o quanto isso é forte. O quanto que eu não usava a minha voz 100%, porque as vezes, quando eu estava gravando no estúdio quem tava gravando ou não curtia o que eu estava gravando ou me podava”,

Sérgio Santos era um dos produtores que trabalhavam diretamente com a cantora. Ainda no bate-papo, ela disse que suas experiências pessoais influenciaram diretamente na composição do álbum ‘Afrodhit’, além de falar sobre relacionamentos abusivos.

“Aquela pessoa parece que vai cuidar de você, mas no final você vê que deixou de ser você para estar com aquela pessoa. Você percebe que aquela pessoa se beneficia das suas dores, das suas cicatrizes, das suas inseguranças, do seu sucesso”,

Bastidores

Fontes ouvidas pelo UOL relataram que o comportamento de Sérgio desagradava a sua então esposa e equipe profissional, que já a alertava secretamente. “Ele controlava até a aparência dela, o peso, o jeito de se vestir. Chamava a atenção dela na frente dos outros como se fosse uma criança. Muitos comentários negativos tentando colocá-la sempre para baixo”, contou um insider ao colunista Lucas Pasin.

Na época, a web resgatou um vídeo em que Sérgio Santos criticava a cantora por estar bebendo durante uma viagem. Ainda segundo as fontes, ao pedir o divórcio, Iza foi surpreendida com um acordo em que o produtor pedia R$ 10 milhões por considerar que era “responsável pelo sucesso” da artista. Para evitar um escândalo, a artista teria aceitado pagar R$ 3 milhões na separação.