Fecomércio e Sebrae oferecem oficinas gratuitas para micro e pequenas empresas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae no Acre) firmaram parceria para oferecer uma série de oficinas e palestras gratuitas para micro e pequenas empresas dos setores de comércio e serviços a partir do dia 18 de julho.

As atividades, que visam auxiliar os empreendedores na gestão e no crescimento dos seus negócios, serão realizadas ao longo do segundo semestre deste ano, de forma gratuita, no Sebrae, localizado na avenida Ceará, 3693, Jardim Nazle em Rio Branco.

As vagas são limitadas e os empresários interessados em participar das oficinas e palestras devem realizar suas inscrições previamente através do site https://ac.loja.sebrae.com.br/.

Conheça o cronograma:

Oficina: Comece a Planejar o Marketing de sua Empresa (18 de julho): Essa oficina irá auxiliar os participantes a desenvolverem um plano de marketing eficaz para seus negócios, definindo objetivos, estratégias e ações para atrair e fidelizar clientes.

Oficina: Faça vitrines para atrair clientes e vender mais (08 de agosto): Nessa oficina, os participantes aprenderão técnicas para criar vitrines atrativas e que impulsionam as vendas de seus produtos ou serviços.

Oficina: Alcance a Qualidade para a Filosofia 5S (17 e 19 de setembro): A palestra abordará os conceitos da filosofia 5S, uma ferramenta de gestão que visa organizar e otimizar o ambiente de trabalho. Já a oficina colocará em prática os ensinamentos da palestra, auxiliando os participantes na implementação do 5S em seus negócios.

Oficina: Faça Marketing Digital e Amplie o Potencial da sua empresa (01 e 02 de outubro): Nessa oficina, os participantes aprenderão as principais ferramentas e técnicas do marketing digital, como redes sociais, e-mail marketing e SEO, para alcançar mais clientes e aumentar suas vendas.

Oficina: Faça do atendimento uma ótima experiência (05 de novembro): Essa oficina irá auxiliar os participantes a aprimorar o atendimento ao cliente em seus negócios, oferecendo uma experiência positiva e fidelizando clientes.

Palestra: IA para pequenos negócios (14 de novembro): Essa palestra abordará as oportunidades e desafios da inteligência artificial para os pequenos negócios, mostrando como essa tecnologia pode ser utilizada para inovar e impulsionar o crescimento das empresas.

Fonte: Assessoria.