Casamento de Maraisa e Fernando Mocó é adiado; cantora diz ‘solteira’

Maraisa e Fernando Mocó adiaram a data do casamento, que estava marcado para 3 de outubro. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora, que atribuiu a decisão a problemas relacionados aos fornecedores da festa.

“Confirmo sim [que o casamento foi adiado]. A possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada”, explicou a equipe da artista.

Maraisa, no entanto, usou a palavra “solteira” durante um vídeo nas redes sociais, e fãs apontaram que ela estaria separada de Fernando. Ao desembarcar em Belo Horizonte (MG), a cantora viu um prato sozinho no quarto de hotel: “Um prato, ou seja, solteira…”, disse.

Ao ser questionada sobre o status de relacionamento da artista, equipe da irmã de Maiara respondeu: “Nós da assessoria não temos nenhum posicionamento oficial da Maraisa sobre o relacionamento.”

No início da semana, ela e Fernando apagaram as publicações juntos no Instagram e levantaram suspeitas da separação. Eles ainda trocaram unfollows nas redes sociais e colocaram uma pulga atrás da orelha dos fãs.

Uma semana atrás, os dois comemoraram um ano juntos e Mocó aproveitou para compartilhar uma declaração de amor e um compilado de fotos com a cantora. “Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado”, disse ele. “Que nossa família que está prestes a ser formar seja linda e abençoada”.

Maraisa e Fernando se conhecem desde a infância, quando foram vizinhos. O casal assumiu o namoro em junho do ano passado. Em setembro, eles deram o próximo passo e ficaram noivos. Radiante, o casal posou na ocasião no lançamento do DVD Ao Vivo em Portugal em São Paulo, mostraram as alianças de uma joalheria italiana, avaliadas em mais de R$ 20 mil cada. Eles terminaram em novembro, mas reataram o noivado pouco tempo depois e passaram o Natal juntos.

Veja o vídeo: