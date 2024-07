Casamento às Cegas: Reality vira alvo de críticas após participante relatar abuso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Netflix está sendo detonada nas redes sociais por conta do episódio de reencontro da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil. Na dinâmica, os participantes conversam com Camila Queiroz e Klebber Toledo sobre seus relacionamentos e revelam se estão juntos ou não. No entanto, Ingrid Santa Rita acusou o ex-marido Leandro Marçal de tocar no seu corpo sem consentimento, e a forma como a situação foi abordada gerou revolta nos internautas.

Ingrid e Leandro se conheceram nas cabines do experimento do streaming. Apesar das dificuldades sexuais e financeiras, eles disseram sim um ao outro no altar. Porém, a arquiteta fez acusações graves contra o personal trainer no episódio em que os casais se encontram para revelar seus desfechos.

Em um desabafo emocionado, Ingrid relatou que Leandro a tocava sem seu consentimento enquanto ela dormia, o que caracteriza abuso. Mesmo depois de ela suplicar que ele não tentasse nada sexual enquanto ela estava desacordada, ele não a respeitou. No episódio editado, ele não refuta a acusação dela.

“[Eu fiquei] pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro. E você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você, era teu ego, eram suas mentiras”, chorou ela.

Ingrid repetiu algumas vezes que tem nojo do ex-marido e que não quer vê-lo nunca mais. No final, ela pediu para se retirar, e Leandro também foi convidado a sair do palco.

A reação do público diante do episódio foi de revolta. Alguns internautas afirmaram que o personal não deveria nem ter sido convidado para o reencontro, e que a vítima não poderia ter sido colocada frente a frente com seu suposto abusador.

“Esse assunto foi abordado de maneira totalmente irresponsável, foi estranho demais assistir a um relato tão sério e grave de maneira tão banal. Espero de coração que você se recupere, Ingrid”, escreveu uma usuária do X chamada Bruna Dale.

“Gente, o Leandro não deveria fazer parte desse reencontro”, afirmou uma internauta chamada Laressa. “A Ingrid não fez só um desabafo, ela relatou um crime. Eu tô em completo choque”, complementou.

“Não achei de bom tom a Netflix fazer um show em cima disso, com o cara na frente dela”, respondeu um usuário identificado apenas como Lud. “Mas, gente, o relato da Ingrid nesse reencontro do casamento as cegas é descrevendo um crime, e por que diabos o Leandro [está] lá? Isso é torturante, pôr a vítima de frente pro cara!”, escreveu Fe Vênus.

“Assisti e passei mal. Entrei em desespero, muito gatilho e ainda não processei direito. O que foi que aconteceu com Ingrid Santa Rita? Foi de péssimo tom aquilo ter ido ao ar, Netflix”, relatou Ruth Goes.

“Devia ter alerta de gatilho, como ouvem aquilo e passa assim?! Sou advogada, mas estou tão impactada que nem sei. Sério mesmo! Isso é mais um desabafo. Fiquei aos cacos ainda não estou bem. Muita força, Ingrid, você precisa ser amparada, abraçada, acolhida! Espero que os seus te proteja. Espero que Xangô te seja sustento”, complementou.

Por que Ingrid separou de Leandro?

Durante o episódio de reencontro, Ingrid chorou copiosamente e revelou que pediu o divórcio de Leandro Marçal. Primeiro, a arquiteta reclamou que Leandro não contribuiu com a casa que ela estava construindo –assunto que já havia sido abordado ainda durante a experiência do Casamento às Cegas– e também da falta de acolhimento por parte da família dele.

No entanto, o que levou os dois à separação foi uma acusação séria de assédio sexual. “Para quem tem dúvida, quem tinha problema sexual era o Leandro. Ele era ‘brocha’. Eu entendi, eu te acolhi, como homem, como homem preto. Tirando todo o estereótipo de que o homem preto precisa estar sempre pronto para um sexo bom”, disparou ela no reencontro.

“Só que, quando a gente foi para a minha casa, você quis se resolver sozinho, Leandro. Eu falei para você fazer terapia”, complementou. “O que você fazia? Você esperava eu dormir. Você esperava eu dormir. Você, em momento nenhum comigo acordada, falava ‘Ingrid, amor, vamos tentar ficar aqui juntinho'”, acusou Ingrid.

“Naquela última semana, todos os dias, Leandro. Até seis, sete horas da manhã. Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e dormia para baixo da minha cama, depois fui dormir no sofá, fugindo de você na minha cama”, relatou.

“Na minha cama, no meu quarto, na minha casa, no travesseiro que eu comprei. Porque agora eu jogo tudo na sua cara. Você não me respeitou dia nenhum, e por isso eu terminei com você”, afirmou.

A arquiteta contou que suas filhas a encontraram no chão, chorando, com uma crise de pânico. “Pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro. E você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você, era teu ego, eram suas mentiras”, chorou ela.

“Eu tenho nojo de você, eu quero deixar isso muito claro. Eu tenho nojo da sua voz, eu tenho nojo da sua boca, eu tenho nojo do jeito que você me olha. Eu tenho nojo de você, eu não quero você perto de mim, eu não quero aproximação nenhuma. Eu não quero esse homem perto de mim”, repetiu ela.

Reação de Ingrid e dos participantes

Depois que o episódio de reencontro foi ao ar, Ingrid fez uma breve publicação no Instagram de um trecho dos seus votos no casamento com Leandro. “A maior dificuldade da mulher forte é conseguir lidar com as feridas que lhe fizeram forte. Por ser profundamente sincera, não é fácil chegar aqui e acreditar que dessa vez será tudo diferente do que já vivi”, declarou.

“Meu medo, por diversas vezes, foi a minha proteção. Hoje escolhi não lutar. Estou baixando minhas armas e escudos”, finalizou.

Nos comentários, ela recebeu apoio dos outros participantes do experimento. “Eu sei que você sabe e que não precisaria vir aqui trazer apoio, pois a nossa casa é um lugar de segurança e carinho pra você, mas é importante que você entenda as próximos batalhas e quais pessoas estão ao seu lado. Estamos com você para o que precisar!”, declarou Leonardo Plácido.

“Ingrid, minha amiga, nós que estivemos juntas em tantos momentos, esse não será diferente. Nenhuma mulher merece passar por isso. Estou com você!”, comentou Vanessa Kurashiki. “Amiga, estaremos juntas sempre! Ninguém merece passar pelo o que você passou”, acrescentou Ariela Carasso.