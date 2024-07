Ana Maria Braga detona Yuri Lima após trair Iza e manda recado ao vivo: ‘Livramento’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O fim do namoro de Iza com o Yuri Lima por motivo de traição por parte do jogador gerou repercussão entre internautas famosos. Na manhã desta quinta-feira, 11, um dia após o anúncio do término, a apresentadora Ana Maria Braga não poupou palavras para detonar o jogador, e aproveitou para mandar um recado à cantora, ao vivo no “Mais Você” (TV Globo).

Grávida de seis meses, Iza confirmou que foi traída pelo namorado e logo veio à tona conversas trocadas entre Yuri e sua suposta amante.

O matinal começou ao som de “Que Se Vá”, canção de Iza, dando uma ideia do tema dos comentários que viriam a seguir.

“Que se vá, Iza! Faz da sua tristeza confete, joga pro ar e deixa o vento levar… Que é o único jeito de a gente às vezes mandar algumas dores embora, né? […] Ela, através da sua rede social, informou com a maior dignidade que está separada do jogador de futebol Yuri Lima depois de confirmar um caso de traição”, começou a veterana.

A comandante do “Mais Você” continuou desejando energias boas à gestação de Nala, a primeira filha da artista.

“Iza, você disse o suficiente, mostrou realmente a sua força, que nessa horas a gente tira nem sabe de onde, né? E certamente vem da sua fibra e dessa bebezinha que tá com você. Você é uma mulher maravilhosa, uma artista fantástica, vai ser uma mãe de muita luz, que essa luz te acompanhe nessa vida que segue,” decalrou.

Para finalizar, Ana Maria Braga mandou um recado direto a Yuri Lima: “Não vamos dar trela pra ele. Porque não merece… Homem que é homem não se presta a esse tipo de papel. Algumas pessoas vão dizer: ‘É um livramento’… Vai ser”, disparou a apresentadora.