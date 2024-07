Amazonas articula investimentos para Copa do Mundo Feminina de 2027

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tendo como pauta os investimentos destinados à Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Manaus como uma das sedes, o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, e o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Santos, reuniram-se em Brasília com o ministro do Esporte, André Fufuca, nesta quarta-feira (10).

Durante o encontro, foram apresentados os programas esportivos e projetos de desenvolvimento urbano do Governo do Amazonas. Jorge Oliveira enfatizou o compromisso do estado com o futebol feminino, destacando recentes conquistas como o acesso do 3B da Amazônia à elite do futebol nacional feminino.

Os esforços são para garantir recursos adicionais para o Amazonas, especialmente em infraestrutura esportiva e urbana. Ele mencionou iniciativas como o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que promove a inclusão de meninas e mulheres na prática do futebol.

A Arena da Amazônia será um dos estádios que sediará a Copa do Mundo de 2027, um evento relevante para o fortalecimento do esporte no estado.