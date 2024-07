Acusado de matar sogro de líder do B13 no Taquari é preso em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) com o Apoio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) prenderam nessa quarta-feira, 10, Rafhael Gomes da Silva, conhecido como “Playboy”, suspeito de ter assassinado o comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10, na rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Rafhael foi detido em uma residência na mesma rua, nas proximidades do local do homicídio.

Agentes da Polícia Civil estavam realizando diligências para obter informações sobre o suspeito. Durante a investigação, os policiais chegaram a uma casa que abrigava membros do Comando Vermelho. Ao se aproximarem, alguns criminosos tentaram fugir.

Os policiais cercaram o local e, ao entrarem na residência, encontraram Rafhael com roupas que correspondiam à descrição do autor do crime. No local, também foram apreendidos uma bicicleta e uma arma de fogo com 33 munições intactas e 3 deflagradas, que teriam sido utilizadas na execução de Vicente.

Rafhael foi reconhecido por várias testemunhas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, juntamente com a arma de fogo, para lavratura do auto de prisão em flagrante.

As investigações agora buscam determinar se houve outros envolvidos ou cúmplices no momento da execução e esclarecer a motivação do crime.