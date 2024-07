‘Shrek 5’ ganha teaser e data de estreia para 2026; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A DreamWorks anunciou, nesta terça-feira (9), o quinto filme de Shrek, com estreia marcada para 1º de julho de 2026. A animação ainda ganhou um teaser ao som de “All Star”, música do Smash Mouth que virou tema dos filmes, e a confirmação do retorno do elenco original com Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz.

O primeiro filme da franquia foi lançado em 2001 e foi indicado a dois prêmios no Oscar 2002, e venceu como Melhor Animação. Após isso, ganhou mais três sequências e dois derivados até 2022.

O último filme da franquia, “Shrek Para Sempre”, foi lançado em 2010. Agora, 14 anos depois, o estúdio de animação confirma “Shrek 5”.

Veja:

Fonte: O DIA