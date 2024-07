Saiba os cargos das herdeiras de Silvio Santos na emissora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A saída da Eliana, 51 anos, do SBT, que aconteceu no final de junho, gerou uma verdadeira revolta no público que não se conformou com o fato da emissora não ter impedido a apresentadora de ir para a TV Globo. A ‘culpa’ sobrou para as filhas de Silvio Santos, que atualmente comandam o SBT na ausência física do pai de 93 anos. Mesmo afastado, o veterano tem o controle de tudo o que acontece em sua empresa.

Silvio Santos tem mais 6 filhas: Cintia Abravanel, Silvia Abravanel,Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel. O comunicador foi casado duas vezes: de 1962 a 1977 – com Maria Aparecida Vieira Abravanel. E de 1981 até hoje – com Íris Abravanel.

O Glow News explica as funções e os cargos das herdeiras do maior comunicador do Brasil dentro do SBT. As filhas de Silvio Santos estão sendo detonadas nas redes sociais e, com a saída da Eliana, foram acusadas de estarem acabando com a emissora do pai.

Cintia Abravanel

Cintia Abravanel, que nasceu em 21 de dezembro de 1963 (61 anos), é a filha mais velha do Silvio Santos. Ela atua como diretora de teatro.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel é segunda filha de Silvio Santos. Ela nasceu em 18 de abril de 1971 (53 anos). Desde 2015, ela comanda o programa infantil “Bom Dia & Cia”, no SBT. Antes, ela era diretora da programação matinal da emissora, cargo que ocupou por anos antes de se tornar comunicadora.

Assim como Cinthia, Silvia também é adotada por Silvio e sua primeira esposa, em 1971, quando ela tinha somente três dias de vida, uma recém nascida. Por isso, ela também carrega o apelido de “número dois”.

Daniela Beyruti

A filha número de 3 de Silvio Santos é Daniel Beyruti, que nasceu em 11 de julho de 1976 (47 anos). Ela é mais conhecida por ser a diretora artística do SBT.

Em abril do ano passado, Daniela Beyruti se tornou vice-presidente da emissora. Desde 2000, ela participa ativamente dos negócios do pai. Ela foi diretora-executiva do SBT entre 2008 e 2010, e diretora artística, de 2010 a 2015 e participou da contratação de Roberto Justus, Eliana e Roberto Cabrini, entre outras estrelas. A partir de 2015, fez parte do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

Beyruti é a primeira filha de Silvio Santos com Íris Abravanel, sua atual esposa.

Patrícia Abravanel

A quarta filha de Silvio Santos é Patrícia Abravanel, que nasceu em 4 de outubro de 1977 (46 anos). Em março de 2023, ela assumiu o lugar do pai no “Programa Silvio Santos”, além de já ter comandado outras atração na emissora.

Rebeca Abravanel

Rebeca Abravanel, que nasceu em 23 de dezembro de 1980 (43 anos), é a quinta filha de Silvio Santos. Ela é apresentadora do programa “Roda a Roda Jequiti”, um dos grandes sucessos do SBT.

Renata Abravanel

A caçula de Silvio Santos é Renata Abravanel, que nasceu em 1985 (39 anos). Formada em administração e business na Liberty University, nos Estados Unidos, em 2007, ela comanda o Grupo Silvio Santos.